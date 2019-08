Viaggio musicale dal Barocco ai giorni nostri con il Duo Folies

Martedì 27 agosto nuovo appuntamento musicale al Complesso ex Salesiani di Faenza. Dalle 21 la chiesa ospita infatti il concerto del Duo Folies, che conduce il pubblico in un viaggio musicale attraverso i luoghi, il tempo e gli stili di diverse epoche, dal Primo Barocco fino ai nostri giorni, attingendo a temi popolari, canzoni o danze.

Il Duo Folies, composto da Lidia Giussani al flauto dolce e Luca Lucini alla chitarra, propone temi della tradizione anglosassone del XVI-XVII secolo, la scrittura di Georg Friedrich Haendel, che fu amico e estimatore di Arcangelo Corelli, del quale verrà proposta La Follia. A proposito di compositori italiani, è in programma la musica di compositore Matteo Falloni (1969) con una Suite basata su temi originali che si sviluppano sugli stilemi della musica popolare bretone. Poi ci si sposta idealmente in Ungheria con tre danze popolari di Béla Bartòk e di nuovo in Spagna con Fernando Sor e le sue Variazioni su un tema di Mozart.