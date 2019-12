La notte di Natale si accende con il Presepio Vivente di Classe

La vigilia di Natale s'illumina davvero con il Presepio Vivente di Classe “L’ingresso a Betlemme”, che viene rappresentato nella Casa dei Ragazzi e nella magnifica Basilica di Sant'Apollinare in Classe.

Il presente vivente di Classe prevede la ricostruzione della notte di Natale, nella quale i personaggi vengono interpretati da volontari della comunità di Classe. La rappresentazione è a cura della Commissione del Presepio Vivente insieme al Parroco Don Mauro Marzocchi.

La sera 24 dicembre, a partire dalle ore 19.00, prende forma il Presepio Vivente. Alle ore 23.45 il corteo in costume si reca in Basilica per la Santa Messa.

Il presepe vivente viene riproposto il 29 dicembre e il 6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00. Il pomeriggio dell’Epifania alle ore 16.30 arriveranno i Re Magi a cavallo portando doni a Gesù e a tutti i bambini.

Ingresso gratuito.