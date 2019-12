Apre il Villaggio del Natale: primo weekend con inaugurazione e balli country

Sabato 7 dicembre apre il villaggio di Natale di A.D.V.S. in Piazza S. Francesco a Ravenna.

L’inaugurazione ufficiale è sabato alle 16 insieme alle autorità e ai volontari dell’Associazione. Fino al 6 gennaio 2020 il Villaggio di Natale terrà compagnia ai ravennati tutti i pomeriggi, offrendo vin brulè, thè caldo, panettoni, dolci, ma anche tanta musica, gadget e palloncini colorati per i più piccoli. Come sempre sarà tutto a offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione del sangue.

Domenica 8 dicembre, dalle 15:30, iniziano gli spettacoli con i balli country dei Wild Angels Romagna.