Salute e movimento all'aria aperta con la Scarpinata degli orti

E' in programma sabato 18 maggio a Villanova di Bagnacavallo la Scarpinata degli orti, poderi e giardini, una giornata all’insegna della salute e del movimento all’aria aperta. La camminata, adatta a tutti, prevede un percorso a tappe di 9 chilometri tra le bellezze verdi e fiorite della campagna e un pranzo a tema.

Il ritrovo è fissato alle 9 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, con una tisana di benvenuto accompagnata dal biscotto tipico, la râma, e partenza della camminata. L’itinerario inizierà dagli orti comunali, passando poi dalla originale “via campestre del treno” fino a raggiungere la zona umida della Valletta, in via Viazza Nuova, dove si terrà una passeggiata in compagnia del Wwf Ravenna. Si proseguirà poi alla volta del Giardino Pacchioli in via Cocchi, con i suoi splendidi roseti, per rientrare all’Ecomuseo per il Pranzo dell’orto e del prato incolto con un gustoso menu vegetariano curato da Candi Chef.

Dopo pranzo seguirà una visita guidata all’Etnoparco “Villanova delle Capanne” e all’orto giardino delle nonne, per poi concludere la giornara con una passeggiata nel Giardino Incantato di Elio Minguzzi, in via Aguta.

A tutti i partecipanti al pranzo sarà fatto omaggio della pubblicazione NatuRavenna – album della biodiversità della riviera ravennate, curata dall’associazione di volontariato L’Arca. Per la camminata si raccomandano abbigliamento e scarpe adeguati. Costo a persona: 22 euro (prenotazione obbligatoria).

Sono aperte le iscrizioni. Info e prenotazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com

Vilma Serafini 333 7983783 – villanordic.info@gmail.com

Fabio Tossani 335 5330558 – fabio.tossani@gmail.com