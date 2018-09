Villanova di Ravenna in festa: concerti, spettacoli e gastronomia

Dal 20 al 23 settembre a Villanova di Ravenna si svolge la Festa paesana che, tutte le sere offre spettacoli e intrattenimenti, tra concerti, commedie, mostre e le bontà cucinate dagli stand gastronomici.

Giovedì 20 - Ore 19.00 apertura stand gastronomico - Ore 19:00 pesca dei fiori - Ore 19:30 passeggiata non agonistica notturna in mountain bike - Ore 21:00 La Compagnia di teatro Dialettale “I SCRALCAGNE’” del CRAL della Cassa di Risparmio di Ravenna presenta la commedia “Spartaco e al maravèj d’la su mòj”

Venerdì 21 - Ore 19:00 apertura stand gastronomico - Ore 19:00 pesca dei fiori - Ore 21:00 spettacolo del Gruppo Musicale anni 50/60 Susie B &the Crock ‘O’ Billy Band

Sabato 22 - Ore 15:00 mercato Riuso-Scambio-Creativo via Baldi - Ore 15:00 pesca dei fiori - Ore 15:00 Stand informativo Polizia Stradale, Stand informativo della Croce Rossa via Baldi - Ore 15:30 Burattini per bambini a cura di Massimiliano Venturi Stand spettacolo - Ore 16:30 Raduno 500 Auto e Moto D’Epoca - Ore 18:00 Santa Messa - Ore 18:30 Processione - Ore 19:00 apertura stand gastronomico - Ore 21:00 Serata Musicale 70/80/90 NOI 6

Domenica 23 - Ore 11:00 Santa Messa - Ore 15:00 Pesca dei fiori - Ore 15:00 mercatino dei ragazzi - Ore 15:00 mercato Riuso-Scambio-Creativo via Baldi - Ore 15:00 Stand informativo Polizia Stradale, Stand informativo della Croce Rossa via Baldi - Ore 16:00 Circo Billo Spettacolo per grandi e piccini Stand Spettacolo - Ore 18:00 saluto dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (aperitivo offerto alla cittadinanza dal Comitato Organizzatore) - Ore 19:00 apertura stand gastronomico - Ore 20:30 Romagna Ridi Canta e Balla.. la simpatia di Sgabanaza la voce di Veris Giannetti il ritmo di Alice e Sauro - Ore 22:30 estrazione della lotteria

Durante la festa presso la Ex Scuola Elementare mostra artistica di Scaglioni Ettore, Macchine d’epoca di Sergio Malpassi, mostra foto del paese abiti, foto: “Villanova e la sua gente” Sono previste inoltre bancarelle, banchetti, pesca parrocchiale, lotteria con ricchi premi.

Ogni sera lo stand gastronomico apre alle 19 con specialità romagnole: cappelletti al ragù e tagliolini gamberi e zucchine, strozzapreti alla trevigiana, fritto misto di pesce, grigliata di carne mista, castrato, coscia di pollo, salsiccia con piadina, patate fritte, pomodori gratinati e ciambella. Tutte le sere bomboloni caldi. La festa si svolgerà al coperto. Info & contatti: e-mail: villanovadiravenna@gmail.com sito web: www.comitatocittadinovillanovadiravenna.it cell. Lorenzo 3299617912, Fabio 3337424332, Claudia 3478199294 tel fisso: 0544 - 499352 Seguici sulle nostre pagine - Facebook: www.facebook.com/villanovadiravenna - Instagram www.instagram.com/villanovadiravenna