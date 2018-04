Vince Vallicelli e Freddie Maguire in un live vulcanico

La rassegna 2018 dei concerti live del Barakka Café di Porto Fuori si conclude con il botto: venerdì 20 aprile, ore 21:30, a salire sul palco saranno gli artisti Vince Vallicelli (batteria), Freddie Maguire (voce), Gionata Costa (basso) e Nahuel Schiumarini (chitarra).

La serata finale del Barakka live è imbastita sul nuovo progetto del vulcanico batterista e cantante romagnolo Vince Vallicelli e di Freddie Maguire, strepitosa voce che gli è valsa il soprannome di Joe Coker messicano: i due artisti presenteranno il loro nuovo disco Eclectic Blues, alternando brani originali a qualche accenno di blues. Con loro in questa avventura il talentuoso Nahuel Schiumarini alla chitarra e il magnifico Gionata Costa al basso.

Enzo “Vince” Vallicelli nasce a Forlì nel 1951. Sin da adolescente rimane folgorato dall’affascinante mondo della musica; si iscrive al conservatorio Giacchino Rossini di Pesaro e, frequentando il corso di percussioni, il desiderio di comunicare attraverso il linguaggio ritmico gli apre la strada verso una carriera artistica di tutto rispetto. Collabora con vari musicisti italiani (Nannini, Finardi, Bertoli, Solfrini), ma l’incontro del destino sarà nel 1988 con l’armonicista Andy J. Forest, che gli farà da cicerone lungo la strada verso il blues.

Tre anni di attività con la Rudy Rotta Band (1990-1993) lo portano sulla scena europea del blues, ottenendo ottimi apprezzamenti e permettendogli di suonare con personaggi del calibro di Luther Allison, Sugar Blue, Lovie Lee, Carey Bell, Billy Gregory e tanti altri. A questo punto della sua esperienza Vince decide di formare una propria Band, la Vince Vallicelli Band: vuole essere non solo un batterista ma anche un musicista, protagonista della propria espressione musicale e del proprio stile. Nel 2002 è premiato come miglior batterista blues italiano nel sondaggio effetto da www.bluesandblues.it.

Cantante, compositore e interprete blues, l’italo americano Freddie Maguire si distingue per la sua voce melodica, graffiante e grintosa. Nel 2013 è uscito il suo album di esordio seguito da un trionfale tour in Messico, dove ha tenuto concerti e partecipato a festival prestigiosi come la Feria de Puebla, il Festival internazionale del blues; ai live ha alternato anche varie partecipazioni come ospite in programmi radio e canali televisivi. La musica di Freddie Maguire è caratterizzata da una forte componente blues e varia nei ritmi, nelle influenze, nelle tematiche dei testi, rispettando le tradizioni rock-blues-funky-soul americane nelle loro vere radici. Attualmente vive tra Firenze e il Messico.