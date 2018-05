Vinessum, l'atlante dei vini, del cibo e del buon vivere

Domenica 20 e lunedì 21 maggio il vino di qualità artigianale è protagonista nel chiostro dell'Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo per Vinessum 2018, wine experience ideata da Andrea Marchetti.

All’Antico Convento San Francesco si svolge il 20 e 21 maggio la quinta edizione di Vinessum, con un centinaio di vignaioli di eccellenza, che producono con minimo interventismo sia in vigna che in cantina. A proporre il frutto dei loro rispettivi territori anche una dozzina di artigiani del food provenienti da tutta Italia.

Per la quinta edizione di Vinessum, Andrea Marchetti ha tracciato un Atlante del vino che rappresenta un viaggio attraverso vini, vignaioli e territori: percorrendo tutto lo stivale dall'estremo Sud insulare (Pantelleria, Sicilia e Sardegna) verso le regioni più montane e settentrionali, sconfinando anche in Francia e Slovenia.

Protagonisti di Vinessum sono quindi sia i produttori vinicoli artigiani, tutti presenti in prima persona e pronti a raccontarsi attraverso la degustazione dei propri vini d’eccezione e le proprie storie di vignaioli e ambasciatori del buon vivere, accomunati da un amore sincero e profondo per la terra e la valorizzazione dei suoi frutti, ma anche gli artigiani del food, in linea con lo spirito della manifestazione. Tra questi Il Bacaro Risorto di Venezia, che propone una ristorazione legata al proprio territorio, oppure Penazzi 1926, torrefazione artigianale con sede in Ferrara, il caffè esclusivo e ufficiale di Vinessum 2018. In linea con i principi etici di Vinessum l'acqua ufficiale ed esclusiva dell'evento è Fonte Margherita, anch'essa una realtà artigianale che non fa parte del circuito delle multinazionali e imbottiglia (cosa rarissima) solo in vetro. Infine non poteva mancare un omaggio al territorio e alla cultura che ospita l'evento, con un banco dedicato al Consorzio Il Bagnacavallo e al suo Bursôn, vitigno autoctono di Bagnacavallo, salvato un secolo fa proprio dalla curiosità di Antonio Longanesi detto il Bursôn.

Le porte del Convento di San Francesco e di Vinessum 2018 si apriranno ad appassionati e professionisti del settore domenica 20 e lunedì 21 maggio dalle 12 alle 20.

Ingresso giornaliero: 20 euro per i privati e 10 euro per gli operatori del settore accreditati sul sito www.vinessum.it entro il 14 maggio, compreso il calice da degustazione.