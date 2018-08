Vini, calici e salumi prelibati a "Degusto con gusto"

Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre il centro di Sant’Agata sul Santerno ospita due giorni dedicati all’enogastronomia con “Degusto con gusto. Wine & Food”.

Dalle 19.30 alle 22.30 è possibile degustare i vini di diverse cantine, accompagnati da carne, salumi e dolci, a cura delle attività locali. Il ticket, comprensivo di tasca, calice e degustazioni libere di vini ha un costo di 12 euro. L’accredito e la distribuzione dei calici sono in piazza Umberto I.

In occasione dell’iniziativa, in via Roma è presente anche il mercatino del collezionismo e delle opere creative. Inoltre in piazza Garibaldi, di fronte al Municipio, c'è “La soffitta dei bambini”, un mercatino dedicato ai più piccoli. In entrambi i giorni non manca la musica, che dalle 20 accompagna il pubblico in piazza Umberto I. Il 31 agosto si esibisce l’orchestra d'archi dell'associazione Amici della scuola e della musica di Lugo, mentre il primo settembre spazio al Complesso di Edipo.

"Una due giorni inedita – spiega il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani - con un richiamo alla figura del liutaio santagatese Custode Marcucci, dapprima bottaio e poi fabbricatore di pregiatissimi strumenti ad arco: da qui l'accostamento di vini e musica. Un nuovo momento di aggregazione nella nostra bellissima Piazza".