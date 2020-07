Il profetico Vinicio Capossela in concerto con "Pandemonium"

Venerdì 17 luglio è Vinicio Capossela il grande protagonista di Ravenna Festival: l'artista presenta sul palco della Rocca Brancaleone, alle ore 21.30, il suo show "Pandemonium".

“In tempo di pestilenza, bisogna parlare d'amore”. Profetico come sempre, Vinicio Capossela l’aveva dichiarato presentando il suo ultimo progetto, Bestiario d’amore, in occasione di San Valentino. Un progetto che altro non è che una scheggia impazzita di cantautorato orchestrale, popolaresco e filologico, ispirata all’omonima opera di Richard de Fournival, poeta del XIII secolo, dedicata alle forme che l’amore può felicemente incarnare seguendo lo schema dei bestiari medievali.

Ora è proprio il variegato bestiario amoroso di Capossela a venirci in aiuto per trovare una via di uscita dal Pandemonio, il “palagio di Satáno”, secondo la traduzione di Lazzaro Papi del Paradise lost di John Milton, luogo dove “gli spiriti infernali si raccolgono per deliberare”, ma certamente anche la definizione più adatta per la drammatica emergenza causata dalla pandemia di Covid-19. E forse, come già più volte cantato da Capossela, sarà proprio un rinnovato cantico per un’alleanza amorosa (seppur pericolosa) tra bestie di specie diverse ad aiutarci a trovare la strada verso il Paradiso, che evidentemente abbiamo perduto da tempo.

L’evento è ormai sold out, ma il live si può seguire in diretta streaming su www.ravennafestival.live