Vinicio Capossela porta in città “Parole per uomini e bestie”

Giovedì 30 maggio, alle 19.00, giunge infine l'atteso momento di Vinicio Capossela, ospite "a sorpresa" dello Scrittura Festival 2019. Appuntamento al Palazzo dei Congressi di Ravenna, in Largo Firenze.

Il cantautore e scrittore Vinicio Capossela dialoga con Alberto Rollo in “Parole per uomini e bestie” partendo da La ballata del carcere di Reading scritto da Oscar Wilde nel 1898. Un dialogo sul rapporto tra letteratura e musica che si terrà in una data a sorpresa.

Introduce l'incontro il direttore del festival Matteo Cavezzali.