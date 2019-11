Ottanta etichette diverse da gustare a "Cantine in Città"

Sull’onda del successo delle passate edizioni, tornano a Ravenna le “Cantine in città”. L’appuntamento si svolge sabato 14 dicembre nella sede del Circolo Strocchi di Ravenna in via Maggiore 71.

L’evento, organizzato dalla squadra di appassionati "Di Cantina in Cantina", vuole creare un momento di incontro personale e diretto tra i produttori e i consumatori di vino, offrendo la possibilità a 15 vignaioli, invitati per l’occasione, di narrare la propria storia e ai “winelovers” di respirare e nutrirsi della loro passione degustando 80 etichette diverse.

“La prossima edizione porta con sé una novità importante – commentano gli organizzatori -. Alla luce del grande successo di pubblico dell’ultima edizione, abbiamo deciso che al prossimo appuntamento potranno partecipare alla degustazione al massimo 200 persone. Si tratta di una scelta a tutela della qualità della manifestazione, che vuole essere innanzitutto un momento di confronto e conoscenza reciproca tra i vignaioli e gli appassionati. Abbiamo tanti fedelissimi che hanno già annunciato la loro partecipazione. Questo ci fa enorme piacere. La prevendita dei biglietti inizierà nei prossimi giorni”.

La manifestazione si apre alle 16 per proseguire fino alle 21. Il biglietto di ingresso è di 20 euro, ma c'è un sensibile sconto per chi lo acquista in prevendita. Nelle mattinate di sabato 30 novembre, 7 e 14 dicembre - nella sede del circolo in via Chiesa 4 a Ravenna – è possibile comprare il biglietto a 16 euro. L’acquisto del biglietto dà diritto a un calice, una tasca porta calice e un buono di 5 euro che potrà essere utilizzato presso gli stand per l’acquisto delle bottiglie di vino.

Per chi acquista il biglietto in prevendita sarà anche concesso l’accesso privilegiato a partire dalle ore 15 e verrà fornita in omaggio un’elegante e comoda borsa portabottiglie.

Oltre a conoscere i vini delle cantine proposte, “Cantine in città” offre la possibilità di mangiare i cappelletti del Circolo. Sono previsti tre turni: alle 18,45 – 19,30 – 20,15. Per mangiare è necessaria la prenotazione effettuabile durante il pomeriggio.

Per tutta la manifestazione, all’interno del circolo sarà attivo il servizio bar a cura dello staff di volontari del circolo, un banchetto del Nuovo Forno Brunelli e uno spazio acquisti di Nenna Pep.