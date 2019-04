Dieci vini del Beaujolais raccontati dal sommelier Armando Castagno

Una Masterclass dedicata a 10 etichette Beaujolais, un affascinante racconto del territorio vitivinicolo francese non sempre valorizzato nei suoi vini proposto da Ais Romagna. Appuntamento per venerdì 12 aprile all’Hotel Cube di Ravenna alle ore 20.00 insieme ad Armando Castagno, autorevole voce del mondo del vino e della sommellerie nazionale, che guida gli appassionati in questa esperienza degustativa.

“Anche quest'anno avremo il piacere di avere con noi quello che ormai possiamo considerare un grande amico della Romagna – dichiara Roberto Giorgini, Presidente di Ais Romagna - Castagno ci racconterà questa zona vitivinicola francese particolarmente bistrattata in passato, pur avendo una storia, una tradizione e una posizione geografica di tutto rispetto. Scopriremo con lui il più autentico Beaujolais”.

La masterclass comprende oltre al racconto del territorio, l’assaggio di 10 etichette che permettono di avere una visione completa dell’enologia di questo lembo di Francia e che soprendono per la qualità e lo stile dei vini.