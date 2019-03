Vintage, usato, novità e foodtruck al Garage Sale in Darsena

Con la primavera torna Garage Sale alla Darsena. Domenica 31 marzo ecco infatti il primo appuntamento della primavera (a cui seguiranno le domeniche 28 aprile ed il 19 maggio). Almagià e area circostante vengono trasformate in “temporary shop” in cui perdersi tra handmade, vintage e selezioni second hand, per lasciarsi incuriosire e coinvolgere dallo shopping e dalla ricerca.

Una giornata all'insegna della contemporaneità, in cui arte, musica, fotografia, design, moda e vintage si muovono simultaneamente, per vivere lo spazio come momento di incontro e di sperimentazione cercando di allinearsi alle grandi capitali europee, dove all’interno di uno stesso spazio si propongono vari momenti ricreativi (performance, installazioni, laboratori, live).

Una nuova selezione di espositori espone vintage, second hand o autoproduzioni. Lo shopping diventa così momento d’incontro, di ricerca, di passioni e di idee. Insomma una nuova occasione di scambio culturale.

Programma della giornata

Ore 10-19: Market

Ore 11: spettacolo di burattini a quattro mani: "La bella nel bosco", a cura di Muka Loca

Ore 14: worksop "Put your Turbant on", impara a indossare il tuo foulard come un turbante

a cura di Ferrara PIN UP School (info e prenotazioni 3455974368) pinupschoolferrara@gmail.com

Ascolti a cura di Trinity, Marina Meccanica, Leonardo Passanti, WoWo.

Foodtruck area con Rifocillo e Green Pepper

Ingresso gratuito.