Il virus spaventa anche la danza. Annullata la tournée del Balletto Yacobson

L’appuntamento con il Don Chisciotte del Balletto Yacobson, in programma al Teatro Alighieri sabato 21 e domenica 22 marzo nell’ambito della Stagione Danza, è stato annullato: la compagnia di San Pietroburgo, a seguito della decisione del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e del Comitato per la Cultura di San Pietroburgo, ha rinunciato alla propria trasferta sul territorio italiano in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica.

Come già accaduto per lo spettacolo dell’Alonzo King Lines Ballet, in quel caso annullato in conformità all’ordinanza regionale e ministeriale per la sospensione degli eventi per contrastare la diffusione di COVID-19, “vogliamo prenderci cura del pubblico costretto a rinunciare allo spettacolo, per quanto non sia dipeso dalla nostra volontà - sottolinea Antonio De Rosa, Sovrintendente di Fondazione Ravenna Manifestazioni - garantendo non solo la possibilità di rimborso, ma anche un incoraggiamento a guardare al futuro con l’alternativa di un biglietto omaggio, di valore superiore, per gli spettacoli di Ravenna Festival 2020”.

Chi ha sottoscritto un abbonamento alla Stagione Danza potrà richiedere, fino al 15 aprile, il rimborso della quota del singolo spettacolo; in alternativa potrà optare per un biglietto omaggio a scelta tra tutti gli spettacoli del Festival, il cui valore potrà essere fino al doppio di quello della quota abbonamento. Chi ha acquistato il singolo biglietto al botteghino o nelle filiali de La Cassa di Ravenna Spa potrà chiederne il rimborso in Biglietteria fino al 15 aprile, se l’acquisto è avvenuto online dovrà invece inviare entro la stessa data un’e-mail a supportotmaster@vivaticket.com . In alternativa al rimborso, solo presso la Biglietteria del Teatro e sempre fino al 15 aprile, si potrà ricevere un biglietto - stessa categoria, anche se di costo superiore - per l’evento che coronerà il programma estivo: il gala-tributo alla regina della danza Alicia Alonso (19 luglio).