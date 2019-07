Da venerdì 19 luglio a domenica 18 agosto viene esposta ai Magazzini del Sale Torre di Cervia la mostra “Visionari e Apocalittici di ordinaria follia”, curata dal prof. Claudio Spadoni.

Una esposizione con oltre 60 opere di cinque artisti: Eron, Giovanni Fabbri, Chiara Lecca, Gian Ruggero Manzoni e Luca Piovaccari. Insieme a questi, un omaggio a tre singolari figure della generazione precedente: Mattia Moreni, Germano Sartelli, Demos Ronchi.

“Il poeta latino Orazio - spiega Claudio Spadoni - parlava di un' amabilis insania , vale a dire di un trasalimento o un furore creativo proprio degli artisti, dei poeti. Ma si potrebbero aggiungere altri aggettivi alla particolare 'follia' che, soprattutto oggi, può assumere forme diverse, manifestarsi in modi che nell'arte contemporanea non hanno più canoni ben definiti, parametri di riferimento. A quella che era considerata la Tradizione, da tempo si è sostituita la Tradizione del Nuovo, a sua volta riveduta e amplificata in una dilatazione di possibilità espressive senza più limiti. Significativamente, oltre mezzo secolo fa, Piero Manzoni col suo 'Socle du Monde', un semplice piedistallo capovolto che simbolicamente costituiva una base per l'intero globo terrestre inteso come una gigantesca scultura, voleva semplicemente dire che tutto poteva essere assunto e considerato come arte. E dunque anche quanto era ritenuto proprio dell'eccentricità, della diversità, della 'follia' artistica, poteva rientrare ormai di fatto nella normalità, in una follia ordinaria. Al punto che oggi gli artisti più 'borderline' potrebbero forse risultare quelli che all' apparenza si attengono, nonostante tutto, alla tradizione dell'arte. Che ne è poi di quella 'provincia', periferia dell' impero per dirla con Umberto Eco, che un tempo poteva rivendicare certe peculiarità di accenti oggi assorbiti o cancellati in virtù di una globalizzazione che esprime il volto dell'ufficialità e quasi non concede spazio ad alternative?".

Orari di visita: tutti i giorni dalle 20 alle 24.