Visioni Fantastiche: il documentario dedicato a Miyazaki e tante anteprime

Visioni Fantastiche continua con la sua ricca programmazione al Palazzo del cinema e dei Congressi domenica 27 ottobre. Si comincia alle 10:00 con il documentario Never Ending Man: Hayao Miyazaki di Kaku Arakawa. Il film segue le vicende creative ed esistenziali del Maestro dell’animazione giapponese, dall’abbandono delle scene alla rinascita artistica e alla realizzazione della futura opera.

Si prosegue poi alle 12:00 con la strabiliante Special Selection. La sezione presenterà una selezione dei migliori cortometraggi provenienti direttamente da uno dei festival più prestigiosi del mondo, che da anni dedica gran parte del suo programma alla formazione scolastica per i ragazzi di ogni età: il Kurzfilmtage di Oberhausen, lo storico festiva di cinema tedesco, in cui nel 1962 Herzog, Wender, Reitz e altri grandi registi firmarono il manifesto del nuovo cinema tedesco. All’interno della sezione saranno proiettati i cortometraggi di Vera Neubauer, riscoperti e restaurati per essere trasmessi sul grande schermo. Realizzati con la rivoluzionaria tecnica dei ferri da maglia, i cortometraggi sono così suggestivi da affascinare il pubblico di ogni età.

Nel pomeriggio poi sono previste due incredibili repliche delle Anteprime Fantastiche: alle ore 15:00, Lajka di Aurel Klimt, il film d’animazione che narra le avventure spaziali di un gruppo di teneri animali che tenteranno di colonizzare un pianeta; alle 17:00, invece, Window Horses di Ann Marie Flaming, un film d’animazione introspettivo e autoriale che narra la storia di una ragazza canadese che ritorna in Iran per riscoprire le sue radici.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi, in largo Firenze 1.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com