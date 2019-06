Visioni Fantastiche: l'anteprima dell'atteso Toy Story 4

Continuano al multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore, targate Visioni Fantastiche.

In attesa dell'appuntamento ufficiale ad ottobre (21-29 ottobre), Visioni Fantastiche presenta in anteprima, giovedì 27 giugno alle ore 18:00, Toy Story 4, l'ultimo film della celebre saga Disney-Pixar, in un’esclusiva proiezione pomeridiana.

Andy è partito per il college. Woody e gli altri giocattoli si sono ormai ambientati nella casa di Bonnie, la bambina a cui Andy ha donato i suoi giocattoli alla fine de terzo episodio. Tutto procede per il meglio, ma, quando Forky, un nuovo giocatolo, arriva nella stanza della bambina, Woody e gli altri saranno coinvolti in una nuova emozionante avventura. Infatti, durante un viaggio in camper Forky scappa, ma Woody, per preservare il legame che si è creato fra il giocattolo e la bambina, decide di seguirlo per convincerlo a tornare indietro. Durante il viaggio di ritorno Woody incontrerà nuovi incredibili giocattoli e ritroverà la sua vecchia fiamma Bo Peep.

Dopo il clamoroso successo negli Usa, È finalmente giunto in Italia il quarto capitolo della fantastica saga che ha fatto parte della nostra infanzia e ci ha accompagnato fino all’età adulta: Wood, Buzz, Jessie, Rex e Mr. Potato sono pronti a tornare in azione e a farci emozionare ancora una volta. A dare la voce ai nostri amati personaggi, ritornano gli storici doppiatori, ma si aggiungono anche dei nuovi volti. Angelo Maggi prende il posto del compianto Fabrizio Frizzi nel doppiaggio di Woody, mentre a doppiare Buzz rimane sempre Massimo Dapporto. Compaiono poi nel cast vari protagonisti dello spettacolo italiano, fra cui Corrado Guzzanti, Luca Laurenti, Rossella Brescia, il duo Benji & Fede e il cantante Riccardo Cocciante.

Ingresso 6 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio durante le giornate in cui si svolgerà il Festival.