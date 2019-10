Tra concorsi e film, a "Visioni Fantastiche" arriva Marta Perego per raccontare le donne del cinema

Nella giornata di venerdì 25 ottobre il festival Visioni Fantastiche di Ravenna inizia alle 8:30 con la Categoria 16+ del Concorso internazionale, che prevede un ricco carnet di cortometraggi destinati agli studenti dai sedici ai diciassette anni. Ad arricchire questo concorso di cortometraggi, la presenza in sala di Adrienne Nowak, regista del cortometraggio Gusla ou lei malines, pronta a incontrare per l’occasione giornalisti e fan. I ragazzi potranno vedere i film in sala e votarli dopo la visione, ricoprendo il ruolo di spettatori e di giurati.

Oltre alla visione dei film, gli studenti potranno anche partecipare ai Laboratori, incentrati su esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale. Alle 9:00 è previsto il primo laboratorio, destinato agli studenti 16+:“Podcasting e digital radio”, tenuto dallo speaker Gianni Gozzoli, che insegnerà ai ragazzi le regole pratiche e teoriche per realizzare un podcast radiofonico. Nel pomeriggio, invece, alle 14:30, prenderà vita l’altro laboratorio, destinato agli studenti 16+: “Il Design e il Business dei Videogiochi”, tenuto dal game designer Gian Paolo Vernocchi. il laboratorio si concentra sull’analisi del mondo dei videogiochi e sulla loro realizzazione e approfondisce le modalità che portano un prodotto creativo ad essere di qualità, dal punto di vista estetico e commerciale.

Si arriva quindi a un evento per tutti gli amanti del cinema, della letteratura e della mondanità. Alle ore 18:00 infatti è previsto un esclusivo incontro, gratuito e aperto a tutti, con il main guest del festival: Marta Perego, giornalista, scrittrice e critico cinematografico di fama internazionale che presenta il suo ultimo libro: “Le Grandi Donne del Cinema”. Nel suo libro Marta Perego ripercorre la carriera di trenta incredibili star della storia del cinema valorizzando i loro punti di forza, evidenziando le loro debolezze e mostrando come tutte loro siano state delle incredibili icone di bellezza, stile e femminilità. L’incontro, realizzato in collaborazione con ScrittuRa Festival, sarà condotto dal programmer del Festival Carlo Tagliazucca.

Infine, alle ore 21:00 la giornata si conclude con la terza Anteprima fantastica: Window Horses di Ann Marie Flaming. Il film narra la storia di Rosie giovane poetessa canadese, che viene invitata al festival della poesia di Shiraz, in Iran. Rosie non è mai stata da sola da nessuna parte, ma decide di partire. Il viaggio sarà l'occasione per scoprire sé stessa e le proprie radici. Window Horses è un film d’animazione intimo e poetico, che parla di emozioni, interiorità e rinascita, consigliato agli spettatori di tutte le età! Il film avrà una replica Domanica 27 ottobre alle ore 18:00.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche sono ad ingresso gratuito e hanno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi.