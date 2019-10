Visioni Fantastiche; si inizia dai cattivi seriali e dal capolavoro "Ponyo sulla scogliera"

Inizia ufficialmente Visioni Fantastiche, il nuovo festival di cinema di Ravenna dedicato alle scuole e incentrato sul cinema fantastico. Ispirato al Giffoni Film Festival, Visioni Fantatastiche rappresenta, grazie alla sua originale proposta formativa, un polo cinematografico unico per tutti gli studenti e gli appassionati di cinema. Fra anteprime, concorsi, laboratori, Master Class e incontri, la proposta artistica e formativa del Festival rappresenta una novità assoluta nel panorama festivaliero italiano e proprio per questa unicità risulta assolutamente imperdibile. Lunedì 21 ottobre il festival inaugura una prima giornata ricchissima di eventi.

Si comincia alle 8:30 con la Sezione 6+ del Concorso internazionale, che prevederà un ricco carnet di cortometraggi destinati agli studenti dai sei agli otto anni. La sezione permetterà ai ragazzi non solo di vedere i film in sala ma anche di votarli dopo la visione, ricoprendo il ruolo di spettatori e di giurati. A impreziosire questo straordinario concorso, unico nel suo genere, sarà la presenza in sala di Mattia Francesco Laviosa, regista del cortometraggio Valentine. La Sezione 6+ proseguirà nel pomeriggio, quando verrà proiettato, alle 14:30, The Snow Queen Mirrirlands, lungometraggio animato diretto da Aleksys Tsitsilin, che i ragazzi potranno votare. Il film narra la storia di Gerda che insieme alla Regina delle Nevi tenterà di salvare il mondo dal malvagio incantesimo di un potente re e liberare i suoi amici dalle Mirrorlands, le temibili terre fatate. I cinque lungometraggi del Concorso competeranno per un unico premio al Miglior Film, che sarà attribuito al film più votato dalla giuria di riferimento. Il premio al Miglior Lungometraggio di Visioni Fantastiche sarà in mosaico e raffigurerà il Labirinto per il giardino del carcere di Ravenna, creato dall’Associazione Disordine. Per ciascuna delle cinque sezioni del Concorso, invece, il cortometraggio più votato dalla giuria tra quelli presentati riceverà un premio al Miglior Cortometraggio, corrispondente ad un premio in denaro di €200,00.

Oltre alla visione dei film, gli studenti potranno anche partecipare ai Laboratori, incentrati su esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale. Alle 9:00 è previsto il primo laboratorio, destinato agli studenti 18+:“Sceneggiatori in erba! Scriviamo uno spot”, tenuto dal docente Francesco Filippi, che insegnerà ai ragazzi i principi basilari per scrivere una sceneggiatura coerente e accattivante. Nel pomeriggio, invece, alle 14:30, prenderà vita il primo laboratorio destinato agli studenti 9+: “Anima Ponyo con la tecnica del Papercut Animation”, tenuto dai docenti Axel Zani e Davide Bart Salvemini, in cui i ragazzi darannp vita a “Ponyo”, la celebre ragazza-pesce del film di Miyazaki, con l’aiuto di cartoncino, forbici e colla. Alla fine del laboratorio verrà prodotto un piccolo cartone animato.

Arriviamo quindi al main event della giornata: alle 18:00 è infatti in programma l’imperdibile Master Class, “Cattivi Seriali”, tenuta dal docente Alessandro Iannucci e dallo scrittore Andrea Bernardelli. Le Master Class, gratuite e aperte a tutti, consisteranno in classiche lezioni frontali i cui temi spazieranno fra cinema, serialità e nuovi media. Questa prima Master Class esamina il concetto di antieroe, per definirne i limiti e comprendere il panorama televisivo italiano, esplorando le nuove modalità di costruzione e narrazione dei nuovi protagonisti della serialità contemporanea.

Infine, per concludere con il grande cinema d’animazione, la sezione Omaggio ai Maestri, proporrà in un’esclusiva proiezione serale alle ore 21:00, Ponyo sulla Scogliera, l’iconico film del principe dell’animazione giapponese, Hayao Miyazaki, a cui la sezione è dedicata. Il fillm parla di Ponyo, una pesciolina che spinta dalla forza dell’amicizia, si trasformerà in umana per stare insieme all’amico Sosuke. Una storia magica e sincera in grado di conivolgere spettatori di tutte le età.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi, in largo Firenze 1.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com