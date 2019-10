Visioni Fantastiche annuncia i vincitori: "Bloody fairy tales" e "The Snow Queen"

Les Jeaux sont faits. Martedì 29 ottobre, l’ultimo giorno di Festival si è tenuta la cerimonia di premiazione di Visioni Fantastiche. Si conclude così l’ultimo atto di uno dei festival di cinema più unici del panorama artistico italiano che, ha fatto sognare tanti ragazzi e adolescenti, coinvolgendoli un una straordinaria proposta di eventi, proiezioni, concorsi e laboratori.

Per la Categoria 18+ del Concorso Internazionale, il cortometraggio vincitore del premio in denaro di 200 euro è Bloody fairy tales di Tereza Kovandová, Repubblica Ceca, 2018. Invece è The Snow Queen: Mirrorlands di Aleksey Tsitsilin, Russia, 2018, ad aggiudicarsi il premio al Miglior Lungometraggio di Visioni Fantastiche: il film, che sventola alta la bandiera della Categoria 6+, si aggiudica così il mosaico “Il Labirinto”, premio creato dall’Associazione Disordine dei cavalieri della Malta e di tutti i colori, ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia.