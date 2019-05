Sabato 25 maggio la Pro Loco Faenza, in collaborazione con l’associazione “Amici delle Cicogne”, propone una suggestiva visita all’oasi delle cicogne per ammirare questi incredibili esemplari e soprattutto per imparare a conoscerli.



Da alcune settimane sono arrivate in città le cicogne selvatiche migratorie che, insieme agli esemplari che tutto l’anno restano a Faenza, nidificano sulle piattaforme-nido appositamente collocate e fanno crescere i loro piccoli per poi ripartire, con loro, alla fine dell’estate.

Da dove vengono? Dove le porta il loro lungo viaggio? Come nutrono i loro piccoli? Cosa mangiano le cicogne adulte? Quali sono le loro caratteristiche?

Queste e altre domande riceveranno risposte da persone che da anni dedicano con passione tempo ed energia a queste creature, che spesso vediamo volare nel cielo della nostra città ma che conosciamo così poco.

Ritrovo alle ore 15.00, in bicicletta, in piazzale Pancrazi, davanti all’ingresso del parco Bucci. Possibilità di raggiungere l’oasi (in via Convertite 7) in auto.

Partecipazione gratuita, prenotazioni obbligatorie.