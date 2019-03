Una visita alla mostra "Aztechi, Maya, Inca" con degustazione di cioccolata

Continuano le visite guidate della domenica alla mostra "Aztechi, Maya, Inca" a cura di Antonio Aimi e Antonio Guarnotta in corso al MIC di Faenza fino al 28 aprile.

Domenica 31 marzo (ore 10.30) in particolare, la visita guidata alla mostra sarà arricchita da un evento speciale organizzato in collaborazione con “La Coccolateria” di Elisa Fiori che racconterà agli ospiti la storia del cioccolato, approfondendo le esperienze di alcune aziende di nicchia italiane, per terminare con una degustazione di prodotti a base di cacao. Il cacao, insieme a molte altre piante, ora molto comuni in Europa, come la patata, il mais, il pomodoro e la vaniglia, fu infatti importato dall'America centrale e meridionale alle nostre latitudini dai Conquistadores spagnoli. Le popolazioni precolombiane consumavano il cacao sotto forma di bevanda e la consideravano al pari di una medicina.

La visita guidate ha il costo di 3 euro oltre al prezzo del biglietto (10 euro intero, 7 ridotto, 5 per i faentini).

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del sabato precedente: 0546 697311, info@micfaenza.org