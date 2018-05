Visite e giochi alla scoperta della Rocca sforzesca e della Grotta del Re Tiberio

L'inizio del mese di giugno a Riolo Terme è dedicato alla scoperta della Rocca e della Grotta del Re Tiberio.

Il pomeriggio di sabato 2 giugno, dalle ore 15.00, si inizia con una caccia al tesoro nel borgo di Riolo per adulti e bambini, per scovare gli indizi in ogni angolo del paese. L’esperienza prosegue con una visita guidata all’interno della rocca sforzesca. Il costo è di 5 euro a partecipante ed è consigliata la prenotazione.

Domenica 3 giugno alla Rocca di Riolo, ore 15.00, ha luogo l’evento “Alla corte di Caterina”, una visita guidata all’interno della fortezza accompagnati dalla Signora delle Romagne, Caterina Sforza che, attraverso i suoi racconti, fa riscoprire la sua storia e quella della fortezza. La visita ha un costo di 5 euro a partecipante ed è consigliata la prenotazione.

Sabato 2 giugno e domenica 3 giugno alle ore 10.00 e alle 15.30 partono le visite guidate gratuite del tratto storico della Grotta del Re Tiberio, attive nel weekend e nei festivi fino al 31 ottobre. Il percorso è dedicato alla scoperta dei segreti custoditi da migliaia di anni all’interno della grotta. L’esperienza comprende un’introduzione sul Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare attenzione alle sue fasi di formazione, al fenomeno del carsismo e agli aspetti storici e geologici del territorio. La visita ha una durata di circa 1 ora e mezza ed è consigliata la prenotazione.

Domenica 3 giugno, come tutte le domeniche di giugno alle ore 17.00, dopo la visita alla grotta i più piccoli possono partecipare al mini-laboratorio dedicato all’argilla. Il MiniLab ha un costo di 2 euro a partecipante.

Per info e prenotazioni: 0546 77450 o 335 1209933