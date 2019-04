Visite e laboratori tra le meraviglie dell'arte precolombiana

Ultimi giorni disponibili per visitare al Mic di Faenza la mostra “Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica America” che chiude il 28 aprile e resta aperta anche il lunedì di Pasqua.

Come ogni domenica, alle 10,30, è possibile usufruire della visita guidata alla mostra e, dalle 15 alle 17, il MIC propone il laboratorio riservato alle famiglie con bambini dai quattro anni in su dal titolo "La pietra del sole" finalizzato alla creazione di un misterioso disco d'argilla per parlare al cielo e agli Dei.

Le visite guidate alla mostra hanno il costo di 3 euro oltre al prezzo del biglietto (10 euro intero, 7 ridotto, 5 per i faentini). Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del sabato precedente.