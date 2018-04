Visite e sviluppo alla prima “Giornata del Mare”

L’11 aprile, in occasione della prima edizione della “Giornata del Mare”, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale organizza (alle ore 10, 11, 12, 15 e 16) visite guidate alla propria sede, situata in Darsena di città (con accesso da Via Antico Squero), con la presentazione del Porto di Ravenna e delle attività dell’Ente.

Questa iniziativa si colloca nel quadro dei numerosi appuntamenti che proprio l’11 aprile, prima “Giornata del Mare”, istituita dal nuovo Codice della Nautica recentemente approvato, sono stati organizzati al fine di contribuire alla diffusione della cultura del mare e mettere in rilievo il valore ed il contributo che questo dà allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese.

Per informazioni 0544-608805 o 0544-608809.