Visite pasquali fra riti e banchetti a Palazzo Milzetti

A Pasqua e Pasquetta si tengono aperture straordinarie e visite al Palazzo Milzetti di Faenza.

Domenica 21 aprile (apertura 12.30 - 18.30) e lunedì 22 aprile (apertura 8.30 - 18.30) alle ore 16.00 si svolge la visita guidata Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia.

Il cibo è parte integrante del patrimonio culturale e dell'immagine del Paese nel mondo, una chiave fondamentale dal punto di vista turistico e il settore agroalimentare rappresenta un'enorme risorsa economica. A partire da Expo Milano 2015, la questione alimentare globale è divenuta oggetto di dibattito internazionale e il cibo un mezzo per conoscere, condividere, confrontarsi.

Palazzo Milzetti propone, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, una visita guidata a tema che approfondisce gli aspetti della vita quotidiana legati al cibo partiranno da testimonianze materiali: gli oggetti e gli arredi delle cucine e dei saloni di rappresentanza hanno tutti una storia da raccontare, così come l'introduzione di nuovi alimenti e nuove prassi alimentari legati al periodo storico.

Produzione, consumo e condivisione del cibo sono non solo strettamente legati all'organizzazione familiare, ma diventano anche strumento di costruzione dell'identità sociale. La visita al palazzo, ricco di luoghi in cui si produceva e consumava cibo (le cucine, la sala da pranzo, i numerosi salotti e i saloni di rappresentanza a piano nobile), viene arricchita dalla lettura di antiche ricette e lunghissimi menù serviti in occasione delle

feste.

Le visite guidate sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso al museo; fino ad esaurimento posti disponibili.