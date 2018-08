Visite, mercatini e scoperte alla Rocca di Riolo

I divertimenti non mancano mai alla Rocca di Riolo Terme. Giovedì 2 agosto alle ore 21.00, come tutti i giovedì d’estate, la Rocca di Riolo propone la visita guidata notturna in compagnia di Caterina Sforza.

Chi vuole può abbinare alle ore 17 la visita guidata al tratto storico della Grotta del Re Tiberio. La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 4 agosto alle ore 15.00 e domenica alle ore 10.00 e alle 15.30 partono le visite guidate gratuite del tratto storico della Grotta del Re Tiberio. La visita ha una durata di circa 1 ora e mezza ed è consigliata la prenotazione. Il percorso è dedicato alla scoperta dei segreti custoditi da migliaia di anni all’interno della grotta. L’esperienza comprende un’introduzione sul Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare attenzione alle sue fasi di formazione, al fenomeno del carsismo e agli aspetti storici e geologici del territorio.

Domenica 5 agosto alle ore 17.00, dopo la visita guidata, primo appuntamento del mese con il mini-laboratorio pensato per i piccoli esploratori dedicato alla botanica dei gessi.

Le attività proseguono lunedì 6 agosto dalle ore 20.00 alle 22.00, con “la Rocca scende in piazza”, laboratori creativi per tutti i bambini in Piazza Mazzanti, antistante la Rocca di Riolo, in occasione dell’iniziativa “Mercatino delle Meraviglie”. Le attività sono gratuite.