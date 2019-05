Visite e mostre con la Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione

La ormai tradizionale Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione quest’anno abbraccia tutte le tematiche dell’acqua, elemento fondamentale per la vita e per l’economia: dal 11 al 19 maggio il Consorzio della Romagna presenta delle iniziative volte alla diffusione della propria attività di “gestore” dell’acqua per l’agricoltura, la difesa territoriale ed ambientale.

Durante questa settimana si potranno visitare i due impianti storici del Consorzio di Bonifica della Romagna, Fosso Ghiaia (Ravenna) e Madonna del Pino (Cervia). Previa prenotazione, si potranno visitare tutti gli impianti del Consorzio della Romagna da Ravenna a Rimini, passando per Forlì e Cesena (info: l. promettionificaromagna.it).

In programma anche varie visite alla la mostra documentale “lavori d’acque- storia di chiuse, ponti e bonifiche” presso la Biblioteca Classense di Ravenna, (11 e 18 maggio, ore 17.30) e alla mostra la mostra documentale “Le origini di Punta Marina- storie di un territorio e delle sue genti” presso l’impianto idrovoro Rasponi di Punta Marina (11 e 12 maggio ore 17.00).