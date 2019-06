Nuova visita tra dipinti, fotografie e pupazzi di Tinin Mantegazza

Giovedì 6 giugno, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, si tiene la seconda visita guidata gratuita alla mostra Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente. L’appuntamento è alle 18 all’ingresso del museo in via Vittorio Veneto 1/a. Non è necessaria la prenotazione. Altre due visite guidate si terranno con analoghe modalità e orari il 20 giugno e il 4 luglio.

La mostra, curata da Diego Galizzi e Flaminio Balestra, è la prima antologica dedicata alla carriera artistica di Tinin Mantegazza, illustratore, pittore, scenografo e scrittore, instancabile mente creativa che ha saputo spaziare nel campo del giornalismo, della regia, della televisione, dell’animazione culturale e dell’organizzazione teatrale.

Il percorso espositivo è composto da più di 250 disegni originali, dipinti, pupazzi, fotografie, filmati e documenti.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus e Accademia Perduta/Romagna Teatri, Le sette vite di creativo irriverente sarà visitabile fino a domenica 7 luglio nei seguenti orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19.

L’ingresso è gratuito.