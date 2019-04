Uova da dipingere e visite in costume alla rocca

Visite e laboratori divertenti sono in programma nel weekend di Pasqua a Riolo Terme.

Sabato 20 aprile alle ore 15.00 la Rocca di Riolo, in occasione delle feste pasquali, propone Rocca Creativa: porta il tuo uovo e lo dipingiamo insieme!, un laboratorio creativo per dipingere le uova di Pasqua e creare un cestino porta uova con materiale di recupero. Consigliato per bambini e ragazzi.

Il costo dell’attività e compreso nel biglietto d’ingresso.

Lunedì 22 aprile, Pasquetta, alle ore 15.00 visita guidata “Alla corte di Caterina”, in compagnia di Caterina Sforza in persona, in tutte le sale della Roccaforte sforzesca. Tutti i bambini potranno vestirsi da dama o da cavalieri.

Visite guidate gratuite alla Grotta del Re Tiberio. Sabato 20 aprile alle ore 15.30 , domenica 21 alle ore 10.00 e alle ore 15.30 e lunedì 22 alle ore 10.00 e alle ore 15.30.

Prenotazione obbligatoria.

Inoltre, domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile alle ore 17.00, dopo la visita guidata, mini-laboratorio per piccoli esploratori “Animali di semi”, dedicato agli animali della vena del gesso.