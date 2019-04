Un viaggio nella storia tra ville romane e barocche

Un viaggio nella storia dal periodo imperiale romano all'epoca barocca. Domenica 5 maggio si va sotto l'argine destro del fiume Lamone, in territorio di Russi, dove sorgono due grandi edifici che testimoniano la bimillenaria storia dei nostri luoghi.

Russi detiene una particolarità unica in provincia di Ravenna e forse in tutta la regione: due esempi di villa signorile che vanno dal periodo imperiale (I-II sec. d.C.) all'epoca barocca (XVII sec.).

La Villa Romana di Russi ed il Palazzo Rasponi, meglio conosciuto come Palazzo San Giacomo, sono due testimonianze poste sulla medesima strada, a un chilometro di distanza l'una dall'altro, che ci mostrano come il modo di vivere, l'economia, l'architettura, l'arte, la società non siano mutate poi così tanto nel corso dei quasi due millenni che le separano.

La proposta quindi quella di un viaggio nella storia lungo diciotto secoli per scoprire le analogie di queste grandi e preziose vestigia, accompagnando i visitatori nella conoscenza delle attività umane così lontane nel tempo ma così prossime nella loro concezione della vita.

Il Palazzo, con la Chiesa dedicata al santo apostolo Giacomo e il ciclo dei dipinti delle costellazioni, è visitabile con accompagnamento a cura della Pro Loco, ad ingresso gratuito dalle 15.00 con ingressi ogni mezz'ora (ultimo ingresso ore 17.00); mentre la Villa Romana, sempre visitabile con accompagnamento guidato a cura della Pro Loco di Russi, dalle 14.30 (ultimo ingresso ore 17.00) con ingresso regolato secondo le norme della biglietteria.