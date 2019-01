Vito e Maria Pia Timo danno spettacolo con “L’Artusi, bollito d’amore”

Venerdì 18 gennaio alle 21 i due attori comici Vito e Maria Pia Timo si esibiscono nello spettacolo “L’Artusi, bollito d’amore”, nuovo appuntamento della stagione teatrale di Conselice “A misura d’uomo”, con la direzione artistica di Davide Dalfiume del gruppo teatrale “Bottega del buonumore”.

Lo spettacolo, ambientato nella Firenze di fine Ottocento, è dedicato al celebre scrittore, gastronomo e critico letterario italiano di Forlimpopoli. La commedia racconterà aneddoti, segreti, ingredienti, dosi e ricette racchiuse nel quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, “La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene”. Vito e Maria Pia Timo apparecchieranno per il pubblico una tavola ricca di personaggi, risate, colpi di scena, piatti e portate da leccarsi i baffi. Tra ricostruzione storica e fantasia, amori e gelosie, una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di una nazione intera.

La regia è di Alessandro Benvenuti, l’aiuto regia Chiara Grazzini. Lo spettacolo, di Roberto Pozzi, è una produzione Cronopios con il patrocinio di Casa Artusi e la collaborazione del teatro Il Celebrazioni. La scenografia è di Tiziano Fario, luci di Eva Bruno, costumi di Fabio Cicolani e musiche di Vanni Cassoli.

Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 il ridotto. La prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone è disponibile su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. È possibile inoltre prenotare i biglietti dalle 17 alle 19, telefonando ai numeri 0542 665185; 333 5748015 o 377 9698434 oppure via e-mail a biglietteriateatroconselice@gmail.com specificando numero di biglietti, nome, cognome, numero di telefono, tipologia di riduzione.