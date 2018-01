Vittorio Sgarbi a Faenza per presentare Rinascimento

Sabato 13 gennaio alle ore 18.30 Vittorio Sgarbi è ospite a Faenza presso Casa Spadoni per presentare Rinascimento, il nuovo movimento politico fondato dal celebre critico d’arte affinché gli italiani tornino con orgoglio a credere nell’identità storica e culturale del nostro Paese. Sono presenti anche Sauro Moretti, segretario di Rinascimento, e la direzione generale del MIR con Gerardo Meridio e il suo presidente Gianpiero Samorì.

Vittorio Sgarbi ha già dichiarato che alle elezioni politiche del 2018 Rinascimento conterà sulle proprie forze. Si sta organizzando in tutta Italia la raccolta firme in collaborazione con il MIR, in favore della quale si troveranno punti di raccolta in tutto il paese.

L’incontro di Casa Spadoni a Faenza diventa l’occasione per conoscere in prima persona le linee guida di Rinascimento: all’incontro partecipano delegazioni provenienti da tutta Italia ed è il primo importante evento pubblico a suggellare la nascita di questo nuovo soggetto politico che intende “riportare la cultura al centro della rinascita”.