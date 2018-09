Vivi il Verde: visite al parco e all'oasi delle cicogne

Faenza occupa anche quest’anno uno spazio di rilievo all’interno del calendario regionale della quinta edizione della manifestazione Vivi il Verde, programmata dal 21 al 23 settembre prossimi con ben 120 iniziative in luoghi diversi volte alla conoscenza dei giardini dell’Emilia Romagna.

Due gli appuntamenti a Faenza, coordinati dal Servizio Ambiente e Giardini dell'Unione della Romagna faentina: “Un parco in campagna”, presso la storica scuola di pratica agricola “Furio Camillo Caldesi”di Persolino, venerdì 21 e sabato 22 dalle ore 10.00 alle 18.00, con visita al roseto, e l'altro all’Oasi delle Cicogne, sabato 22 dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

A Persolino venerdì, alle ore 15.00, sarà messo a dimora un albero a ricordo di uno studente dell’attuale Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente; sabato 22 settembre, dalle 9.00 alle 17.00, invece, i soci di “Alberi sparsi” procederanno a potature in tree-climbing (senza uso di scale o sussidi meccanici) e forniranno informazioni di arboricoltura; sempre dalle 9.00 alle 17.00 la ditta Axo Group effettuerà dimostrazioni di macchine rasaerba a basso impatto ambientale.

Infine, all’Oasi delle Cicogne, in via Convertite 7, di fianco allo stabilimento Caviro, sabato 22 settembre, alle ore 15.30, si terrà una proiezione sull’evoluzione e gli orientamenti gestionali 2018 dell’Oasi-centro di recupero, a cura dei gestori “Amici delle cicogne”.