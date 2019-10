"La Voce Artistica", cantanti, attori e medici di fama mondiale si confrontano a Ravenna

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la XII edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che ha come curatore scientifico Franco Fussi e come responsabile artistico Albert Hera, e porta in città relatori scientifici di primaria importanza e testimonial del mondo della musica.

Un’iniziativa unica a livello europeo, che proprio nel 2019 compie vent’anni, e che abbina una corposa partecipazione di medici ed esperti scientifici, provenienti da ogni parte del mondo, alla presenza come dimostratori di cantanti, attori e vocal coach di enorme fama: l’ospite d’onore di questa edizione è Laura Pausini, che racconterà la sua storia artistica e vocale (l’incontro è riservato ai partecipanti al convegno), e fra gli altri “testimonial” ci sono anche il grande soprano Mariella Devia, il direttore d’orchestra londinese Simon Lee, il cantante e musicista Gegè Telesforo e il griot africano Sourakhata Dioubate.

Fra le numerose iniziative previste dal ricchissimo programma, vanno sottolineate quelle in programma nel pomeriggio di sabato 12, dedicate a diverse tipologie di pazienti disabili: relazioni legate al rapporto fra disabilità e canto, al rapporto con i malati di Parkinson e Alzheimer, al cantante non vedente, agli allievi soggetti da tetraparesi.

Al convegno “La Voce Artistica”, sempre negli spazi del Teatro Alighieri, si accosta anche il festival ImaginAction con tanti ospiti del mondo della musica.

Va rimarcato infine che nella serata di giovedì 10 ottobre, è in programma il Gala Concerto “Sinestesie – grandi voci della lirica”, con ospite d’onore il soprano Mariella Devia insieme all’élite attuale del canto lirico italiano: si esibiranno Francesco Meli, Fabio Sartori, Maxim Mironov, Giacomo Prestia, Giuseppe Sabbatini, Serena Gamberoni, Mario Cassi, Dario Solari. La serata è divisa in due parti, ognuna delle quali caratterizzata da una serie di romanze cantate dagli ospiti. E’ organizzata direttamente da “La Voce Artistica” e l’ingresso è gratuito: i biglietti si possono ritirare nell’atrio del teatro nella giornata di giovedì, dalle 18.