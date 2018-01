Voce e scrittura: i seminari per avvicinarsi al mondo del teatro

La compagnia di teatro “Le Belle Bandiere” torna a proporre i seminari teatrali presso la Sala Nomadea del Centro Culturale Polivalente di Russi con ingresso da via Giordano Bruno 24.

Il laboratorio di teatro e scrittura in scena per ragazzi e adulti condotto da Nicoletta Fabbri prevede 9 incontri di due ore fra febbraio e marzo. Primo incontro lunedì 29 gennaio e prova aperta sabato 24 marzo.

Quota di iscrizione: 90 euro

Un laboratorio di teatro per raccontarsi, per lasciar affiorare il futuro che ci aspetta, il passato che non passa, il mistero che non ha voce, la voce che vuole uscire. Per riscriversi in altre vesti, reinventarsi. Per scrivere ad altri, giocando una parte o mostrandosi per quello che si è. Per appuntarsi memorie e desideri, senza lasciare che niente vada perduto o intentato.

Si tengono anche due seminari teatrali sulla voce a cura di Andrea de Luca Sabato 3 febbraio, orari 11-13 e 14-18

Quota di iscrizione: 60 euro a seminario, riduzioni per iscrizione a entrambi



S'intrecciano due percorsi, quello sulla fisicità dell'espressione vocale, nel confronto con blocchi, abitudini, desideri di approfondimento e di scoperta, e quello della sintesi del gioco vocale verso lo spazio teatrale, del corpo che inventa espressioni possibili di sé. Grande spazio è assegnato alla pratica della voce, attraverso sequenze di lavoro volte a sciogliere i nodi che possono esserci tra il corpo, il gesto e il suono delle nostre parole, per iniziare a creare nello spazio teatrale il luogo e il tempo della nostra voce.

Info e iscrizioni:

Le Belle Bandiere

associazione culturale, compagnia di teatro

via Faentina Nord 4/1, Russi (Ra) - via Vizzani 41, Bologna

contatti Nicoletta Fabbri info@lebellebandiere.it - tel. 393 9535376

www.lebellebandiere.it