"Voce in fuori" e si impara a far teatro

La compagnia di teatro “Le Belle Bandiere” torna a proporre i seminari teatrali sulla voce “Voce in fuori” a cura di Andrea de Luca, sabato 13 gennaio e 3 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Sala Nomadea del Centro Culturale Polivalente (ingresso in via Giordano Bruno 24).

Un laboratorio dedicato agli esercizi sul respiro, sul soffio e sul suono: si esplora il rapporto della voce con lo spazio, si esplorano gli spazi della voce e si gioca con i toni per raggirare l’intonazione, si parla e, infine, si dice qualcosa a qualcuno.

Il seminario è aperto a tutti, a chi usa o vuole usare la voce in pubblico, per lavoro e/o piacere, ma anche a chi vuole saperne di più solo per viverla meglio e a chi si chiede se la voce con cui parla è sua o no. Numero massimo di partecipanti: 16.



Info e iscrizioni: Quota di partecipazione 60 euro a seminario.

Le Belle Bandiere

associazione culturale, compagnia di teatro

via Faentina Nord 4/1, Russi (Ra) - via Vizzani 41, Bologna

contatti Nicoletta Fabbri info@lebellebandiere.it - tel. 393 9535376

www.lebellebandiere.it