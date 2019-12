Voce straordinaria e ukulele, torna la musica "solare" di Jerry Springle

Venerdì 6 dicembre, alle 18, torna a Ravenna la giovanissima scrittrice e cantante ucraina Jerry Springle, ospite del Fargo Café a Ravenna.

Nel 2017 arriva fra i finalisti di The Voice Ucraina e inizia il suo viaggio in giro per il mondo, col suo ukulele e la sua voce straordinaria. Jerry Springle suona sia le proprie canzoni che cover di altri artisti. Viaggia con una piccola chitarra in giro per l’Europa. Qualche volta suona per strada, qualche volta nei café – ogni volta creando un’atmosfera unica e incantando chiunque ascolti le sue canzoni.

Jerry Springle, nome d'arte di Oksana Semchenkova, giovanissima scrittrice e cantante ucraina, suona l'ukulele, strumento solare delle Hawaii. Propone un live intimo e delicato con ukulele e kalimba eseguendo brani del proprio repertorio alternati a tributi ri-arrangiati in chiave del tutto personale.

Ingresso gratuito.