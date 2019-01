Voci di Donne 2019: torna il concorso letterario per racconti e poesie

Nata con la finalità di permettere a tutte le donne di raccontarsi, la manifestazione letteraria Voci di Donne giunge quest'anno alla sua quattordicesima edizione, grazie ai contributi di tutte coloro che hanno dato voce alle loro storie, esperienze, emozioni, rendendolo un appuntamento ormai consolidato e sentito.

C'è tempo fino a giovedì 31 gennaio per partecipare.

Il tema dell'edizione 2019 è: “Oltre quel muro”, la partecipazione è gratuita ed aperta alle donne di ogni età e nazionalità.

Il testo può essere presentato sotto forma di racconto (non oltre 30 righe da 80 battute ciascuna), oppure di poesia in lingua italiana o in dialetto.

L'iniziativa si concluderà con una serata prevista per lunedì 4 marzo 2019 al Teatro Socjale di Piangipane, durante la quale le autrici selezionate riceveranno un omaggio e leggeranno i loro racconti alla platea presente in sala, accompagnate da momenti di musica e spettacolo.

A tutte le partecipanti verrà consegnata l'antologia dei racconti pervenuti, stampata dal Centro stampa del Comune.

L'iniziativa è realizzata dalla pro Loco di Piangipane in collaborazione con l’assessorato al Decentramento, teatro Socjale di Piangipane, associazione Culturale Arte Teatro Socjale, Biblioteca Fuori...legge di Piangipane e biblioteca Classense.

Per informazioni: vocididonne2019@comune.ra.it – 0544 485753 (mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13