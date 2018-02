Voci e sonorità country folk con Nashville & Backbones

Sabato 10 febbraio alle 21.30 salgono sul palco del Mama's Club di Ravenna i Nashville & Backbones con il loro carico di musica country.

Attivi fin dal 1999 e con alle spalle centinaia di concerti, i Nashville&Backbones propongono un repertorio di musica country/folk con strumenti tradizionali e voci che richiamano i miti della westcoast americana. Hanno dato alle stampe il loro primo lavoro di inediti “Haul in the nets” nel 2012, nel 2015 esce la loro seconda prova in studio “Cross the river”; un invito ancor prima che un semplice titolo. Un'esortazione ad attraversare senza paura i numerosi confini della vita di tutti i giorni, i limiti imposti dalla società e a volte anche da noi stessi.

I Nashville & Backbones sono:Marcello Dolci (voce, chitarra), Michele Tani (voce, piano, cajon), Matteo De Angeli (voce, chitarra, banjo) ed Elisa Semprini (voce, violino).

INGRESSO 10 EURO.