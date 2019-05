"Voliamo con Mila", un pomeriggio di festa fra artisti, letture e giochi

Domenica 12 maggio torna nel chiostro del convento di San Francesco, a Bagnacavallo, Voliamo con Mila, un pomeriggio di festa organizzato da un gruppo di amici in ricordo di Mila Dal Borgo, in collaborazione con l’associazione Comunicando e con il patrocinio del Comune.

Si inizia alle 15 con le iscrizioni per il torneo a squadre, che prenderà il via alle 16. Ci saranno poi letture animate per bambini con i lettori volontari di Comunicando, giochi e animazioni con Muca Loca. Alle 17.30 si terrà Artisti in volo, un’asta benefica di opere donate da artisti locali. Il pomeriggio si concluderà con l’aperitivo, in programma dalle 18.30 a cura di Chiribilli Bistrò, e la musica live dei Vesper Lynd.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla realizzazione di percorsi didattici sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale rivolti alle scuole medie dell’Istituto comprensivo Berti, a cura di Cinemovel Foundation.

Il convento di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.