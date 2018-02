Vongole in guazzetto, ragù di alici e altre delizie marinare

Dopo il grande successo della precedente serata gastronomica in occasione della festa di San Valentino, è in programma mercoledì 21 febbraio, a partire dalle ore 19,30, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1), un gustoso appuntamento delle “Serate gastronomiche a tema”.

Le “Serate gastronomiche a tema” propongono un menù, con piatti che hanno come ingrediente fondamentale il pesce del nostro Mare Adriatico. “Magné cun quèl ch’u jè” (“Mangiare con quello che c’è”) è il titolo della serata dedicata alle ricette delle vecchie famiglie marinare.

Rivivono sapori ed atmosfere dell’antico Borgo marinaro di Cervia, quando la navigazione era caratterizzata dalle imbarcazioni dalle tipiche vele al terzo multicolori e le famiglie dei pescatori provenivano in generale da Chioggia e dal Veneto e dall’area del Delta del Po.

Particolarmente invitante è il menù della serata di mercoledì 21 febbraio, elaborato da Paola Pirini, che rivista in chiave moderna la tradizione gastronomica marinara e del territorio cervese e che propone: insalata di seppia con pesto leggero; sarda in pastella; vongole in guazzetto; spaghetti al ragù di alici; brodetto alla cervese; dolce, acqua e vino della casa.

Il prezzo della cena è di € 22. Nella preparazione dei piatti verrà utilizzato esclusivamente il “sale dolce di Cervia”. Per partecipare alla serata occorre telefonare e prenotare al

n. 0544-973889.

La serata verrà allietata dalla partecipazione dei “Melardòt”, con canti e musiche tradizionali