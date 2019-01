War is Over colpisce ancora: ecco la "fanta-rievocazione" di Star Wars

Partendo dal nucleo di grande suggestione della mostra "?War is over - Arte e conflitti tra mito e contemporaneità", costituito dal “corpo a corpo”, attraverso i secoli, di immagini guerresche, domenica 6 gennaio è in programma una Fantarievocazione in mostra.

Dal vaso con scene di battaglia tra greci e troiani al frammento marmoreo con un legionario romano, dall’Alabardiere di Rubens a l’addio di Ettore e Andromaca di de Chirico, nel percorso di mostra si arriva al guerriero postmoderno per eccellenza, il Maestro Yoda di Star Wars a cui è dedicato l’evento.

Domenica 6 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 con ingresso libero per festeggiare insieme una “befana” stellare i personaggi più famosi della saga Star Wars animeranno le sale della mostra, un’occasione unica per assistere a spettacoli battaglie di spade laser e ammirare oggetti di culto.

A tutti coloro che si presenteranno vestiti a tema un simpatico gadget del MAR in omaggio.

L’appuntamento dedicato ai bambini e agli appassionati è realizzato in collaborazione con EmpiRa Star Wars Fan Club Dojo Ravenna "Ludosport".