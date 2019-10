I consigli e tutta la magia per il matrimonio al Wedding Day

L’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo torna a ospitare, domenica 6 ottobre, il Wedding Day, un pomeriggio dedicato ai futuri sposi che stanno iniziando a progettare il loro matrimonio. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa da rete di imprese Bagnacavallo fa Centro, albergo Antico Convento San Francesco e circuito L’Assaggio Wedding.

Dalle 14 alle 19, nel chiostro dell’ex convento, sarà possibile visitare gratuitamente l’area espositiva con le migliori aziende specializzate del territorio a disposizione delle coppie per fornire consigli su tutti gli aspetti organizzativi dell’evento, dalla location al banchetto, dagli abiti ai servizi foto e video, da partecipazioni e bomboniere a gioielli e fedi nuziali, dalla torta nuziale alle animazioni.

In particolare, il programma prevede alle 14.30 una visita guidata all’Antico Convento San Francesco, alle 15.30 animazione per bambini con bolle di sapone giganti e truccabimbi, alle 16.30 la presentazione del Wedding Magic Mirror e alle 17.30 l’illustrazione di proposte per viaggi di nozze. Il pomeriggio si concluderà alle 18 con la degustazione di torte nuziali e i fuochi d’artificio.

Le degustazioni gratuite saranno riservate alle coppie di futuri sposi che si saranno registrate sul sito www.assaggiowedding.it.

L’albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10.