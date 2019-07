Weekend Show: buskers, street food, sagre, Nada, Nick Mason e Giacobazzi

Buskers, Mercato Europeo e balli country

Spettacolo, colori, squisitezze e divertimento accendono il weekend. Venerdì a Lido di Classe artisti di strada e food trucks vi coinvolgono in Buskers di Classe, mentre nel centro di Russi la Festamercato porta in piazza chef stellati, Bel e cot e tanti spettacoli. Da venerdì a domenica si balla in allegria al country festival Crazy Bulls & Friends che si svolge a Lido di Dante. Prodotti a km zero, street food e artigianato si trovano al Mercato Europeo che vi aspetta fino a domenica in viale Virgilio a Lido Adriano.

Di sagra in sagra

Non mancano gli appuntamenti golosi a dare sapore al nostro weekend. Il Big Food Street festival di Lido di Savio propone cibo di strada e birra da venerdì a domenica. Per tutto il fine settimana c'è da sbafarsi tanti buoni piatti romagnoli alla Sagra dello Strozzaprete a Savio di Cervia, mentre fino a domenica ci sono street food e sapori locali da gustare alla festa Estate Insieme a Faenza.

Concertoni: Nada, Nick Mason alle origini dei Pink Floyd e il ritorno di Giusy Ferreri

Si continua a fare sul serio con la musica live nella provincia di Ravenna. Nel fine settimana i concerti non solo sono tanti, ma anche di qualità. Venerdì torna Nada con il suo tour estivo che passa dall'Arena delle Balle di Paglia di Cotignola, in piazza a Lugo si balla con il rock di Springsteen suonato dai Glory Days, a Lido di Savio ci si sveglia sulla spiaggia con Enrico Farnedi e i capolavori di Lucio Dalla e tutta la passione del musical arriva in piazza San Francesco a Ravenna con Chorus Fantasy.

Sabato è il momento di Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd, e i suoi Saucerful of Secrets al Pala De André di Ravenna, torna Giusy Ferreri insieme a Takagi&Ketra al Papeete Beach di Milano Marittima, ancora rock in piazza a Lugo con i successi dei Rolling Stones eseguito dagli All down the line, Ermanno Cavazzoni e gli Extraliscio viaggiono lungo i sentieri della filosofia all'Arena delle Balle di Paglia, l'arpista Giuliana De Donno si esibisce ai Magazzini del Sale di Cervia e l'energia tropicale dei Boppin Rollin vi accoglie al Bagno Caesar di Lido Adriano.

Domenica aperitivo live al Salino di Marina di Ravenna in compagnia di Hernandez & Sampedro, atmosfera jazz con il Nalìs Trio in Piazza del Popolo a Ravenna e si ascoltano i successi degli anni '80 con i Meteora al bagno Kiwengwa di Pinarella.

Inoltre: venerdì e sabato grande festa nel centro di Massa Lombarda con l'atteso Riot Fest che porta in piazza i live di Vanessa Peters, Sundat Morning e Wrongonyou. Per tutto il weekend continua anche l'anteprima di Spiagge Soul con una pioggia di concerti fra Marina di Ravenna, Punta Marina e Porto Corsini, tra le band Boem, Daiana Lou e Fake Jam.

Al sipario: ultimi spettacoli al Festival, Purgatorio, Elena Bucci e Giacobazzi

Giungono al termine le repliche dello spettacolo Purgatorio che partono dalla Tomba di Dante per dirigersi al Teatro Rasi. Si concludono anche gli spettacoli di Ravenna Festival con i Vespri a San Vitale e i Giovani artisti per Dante agli Antichi Chiostri Francescani. Poi venerdì si ride con le furbate di Fagiolino al Cisim di Lido Adriano, e con i burattini dell'Horror puppet show al Coya Beach di Casal Borsetti. Venerdì il Teatro Alighieri di Ravenna ospita Elena Bucci protagonista di Nella lingua e nella spada. Sabato è il momento di ridere in piazza Garibaldi a Cervia con il divertente show comico di Giuseppe Giacobazzi & Friends.

Tour fra mosaici e palazzi liberty

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe. Ci sono poi delle visite interessanti che portano alla scoperta della Romagna liberty in varie città, tra cui Ravenna e Faenza.

Storie di calcio e Notte Verde

Spazio anche a qualche incontro curioso. Venerdì ci sono giochi, merende e laboratori alla Notte Verde dell'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, domenica invece Alessandro Bonan racconta desideri, peccati e riscatti nel mondo del calcio all'Hanabi di Marina di Ravenna.

Vi mostro le mostre

E ora le novità per i mostri da mostra. Da venerdì a domenica la personale Stati d'Animo di Stefano Bianchi tiene banco a Palazzo Rasponi 2 a Ravenna, due giorni di pittura en plein air sabato e domenica a Castiglione di Cervia con le opere di Alteo Missiroli, inoltre arriva la mostra degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza.

Il tempo stringe per: Oltrepassi 201 di Maria Cristina Bellestracci ai Magazzini del Sale di Cervia, i mosaici di Sandra Pizzuti in mostra alla scuola Sisam di Marina Romea, le fotografie de L'amore per la mia terra alla Sala Artemedia di Cervia e alla Classense l'esposizione Il Purgatorio degli italiani.

Proseguono: la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, a Lugo la mostra I nostri avi al Museo Baracca, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, la collettiva Trasformazione alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, Frammenti dell'Orizzonte del pittore Leonardo Serafini alle Terme di Punta Marina, alla Casa Guerrini di Sant'Alberto Il piacere per la vita, gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, la retrospettiva Il Mistero Segreto dedicata a Werther Morigi alla Bottega d'Arte di Milano Marittima.

E allora cinema!

Vi manca qualcosa? Cercatela al cinema.