Weekend ispirato: mattoncini al museo, Festival delle curiosità e Back to the Wine

I mattoncini al museo e il Festival delle Curiosità

Divertimento, fini degustazioni, spettacoli e concerti popolano il weekend ravennate, durante il quale, prima di tutto, si rischia di diventar pazzi per i Lego che tornano in città con il Ravenna Brick Festival: quest'anno il festival dei mattoncini prende casa da venerdì a domenica al Mar - Museo d'arte di Ravenna con in mostra tanti diorami meravigliosi, fra cui gli omaggi a simboli ravennati come il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale e i mosaici di Giustiniano e Teodora. Ci sono invece tre giorni di musica e spettacolo nel centro di Russi con il Festival della Curiosità che propone concerti, film e performance di vario genere a partire da venerdì. Si parla di economia solidale e consumo consapevole alla fiera Semi di Futuro che si svolge sabato e domenica a Faventia Sales a Faenza, invece da sabato si aprono a Russi le celebrazioni dei luoghi della memoria per i 75 anni della liberazione del territorio ravennate dal nazifascismo.

Divertimento a tavola: Back to the wine e cena con delitto

Il divertimento del fine settimana prosegue anche a tavola con La stanza segreta, una cena con delitto rinascimentale che prende forma al ristorante Cavallino bianco di Alfonsine. Poi domenica arrivano le degustazioni eccellenti di Back to the Wine, con oltre 800 etichette da assaggiare alla Fiera di Faenza, mentre sabato al centro sociale Ca' Vecchia di Voltana ci sono cappelletti e porchetta per la Cena di San Martino. Domenica il Mercato Coperto Contadino di Ravenna festeggia il suo primo compleanno con show cooking e laboratori.

In concerto tutto il fascino di Chrysta Bell

Un bel programma di concerti ci attende questo fine settimana. Venerdì tutto il fascino di Chrysta Bell approda al Teatro Socjale di Piangipane, mentre gli Ufomammut portano i loro vent'anni di psichedelia al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato il folk dell'Anatolia arriva al Bronson con Umut Adan, al Mama's di Ravenna si ascoltano le Lame da Barba e la Hernandez & Sampedro band si scatena al San Marino cafè di Casal Borsetti. Domenica i romagnoli Filippo Mazzoli e Denis Zardi si esibiscono alla Sala Corelli del Teatro Alighieri e la Tam Tangram Band suona musiche popolari al Teatro Walter Chiari di Cervia.

Libri e autori: Zac e Ravenna, Elsa Fornero, Pulixi e Bernabini

Sono tanti gli appuntamenti da segnare in agenda, fra libri, autori e ospiti. Venerdì l'ex ministra Elsa Fornero è alla Sala D'Attorre per parlare di welfare e futuro, al Palazzo della Prefettura di Ravenna si tiene invece il Gala dello Ior, il Meeting della Montagna alla Sala Buzzi si conclude con Eugenio Cappena e Adriano Mascherin, intanto Piergiorgio Pulixi racconta il romanzo L'isola delle anime alla Libreria Liberamente.

Sabato mattina la città di Ravenna scopre il suo profondo legame con Benigno Zaccagnini con la presentazione del volume Lavorare d'impegno alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, invece nel pomeriggio al Moog Andrea Bernabini racconta la sua carriera aristica unita alla sua urgenza creativa.

Domenica spazio anche a salute e prevenzione con le prove gratuite della glicemia in piazza della Libertà a Bagnacavallo.

Grandi ospiti al sipario: Giacomo Poretti, Monica Guerritore e Alessandro Ciacci

L'offerta teatrale non vi lascia a bocca asciutta. Venerdì sul palcoscenico del Mama's a Ravenna c'è la stand up comedy di Alessandro Ciacci, mentre da venerdì a domenica Monica Guerritore è in scena al Masini di Faenza con L'anima buona di Sezuan. Per tutto il weekend poi si impara a Fare un'anima in compagnia del divertente Giacomo Poretti al Teatro Alighieri di Ravenna.

Spazio anche agli spettacoli per ragazzi con Le nuove avventure dei musicanti di Brema al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Visitando quel teatro

Continua la scoperta degli scorci meravigliosi del nostro territorio: da venerdì a domenica un'occasione unica per ammirare il Teatro Alighieri di Ravenna in tutta la sua bellezza con alcuni tour guidati gratuiti.

La Corsa dla Piligrèna

Dopo il weekend della Maratona non si smette più di correre: così sabato si indossano costumi mostruosi a Villanova di Bagnacavallo per la Corsa dla Piligrèna.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, l'offerta mostruosa del weekend è sempre ricca. Domenica inaugura la mostra Dentro la parola infinite immagini, ispirata alla poesia di Tonino Guerra, a Palazzo Marini di Alfonsine.

Però ci salutano a breve i fazzoletti ricamati nelle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna e i Frammenti di Storia al Palazzo delle Esposizioni di Faenza.

Proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, Submission di Arnold Mario Dall'O alla Biblioteca Classense di Ravenna, un viaggio fra mosaico antico e moderno in vari monumenti ravennati, Paradiso e Mai Più a Magazzeno Art Gallery di Ravenna, la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus alla Galleria Pallavicini di Ravenna, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico, Lo Zibaldone dell'arte al Terme Beach Resort di Punta Marina, al Mic di Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso e le ceramiche Sulla via dell'Oriente.

E allora cinema!

E al cinema cosa fanno? Uno sguardo alla programmazione.