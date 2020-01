Weekend spensierato: giochi, sabadoni e boxe tra Molière e Licia Troisi

Al sipario: Il misantropo, Il Barbiere di Siviglia e Don Gesualdo

Il weekend di Ravenna e provincia si preannuncia pieno di spettacoli, concerti e incontri con gli autori, senza tralasciare qualche momento goloso e un pizzico di festa. Ricchissimo il cartellone teatrale che porta ancora una volta sul territorio ravennate grandi opere ed eccellenti interpreti. Venerdì sera La Corelli porta al Teatro Socjale di Piangipane un innovativo Barbiere di Siviglia in stile cartoon, mentre al ristorante Casa Margot di Milano Marittima ci si diverte con l'esilarante Gianluca Impastato. Al Teatro Alighieri di Ravenna fino a domenica va in scena Molière, il misantropo, il grande allestimento di e con Valter Malosti. Da venerdì a domenica si può invece ammirare Mastro Don Gesualdo al Teatro Masini di Faenza con il grande Enrico Guarneri. Sabato spazio agli equivoci con lo spettacolo Lo chiamavano Biancaneve al comunale di Conselice, mentre al Walter Chiari di Cervia è di scena la favola Gianni e il gigante.

Ma che buoni i Sabadoni!

Tutti i golosi saranno felici, perché sabato si apre la Sagra del Sabadone in piazza Matteotti a Massa Lombarda, dove si può apprezzare la deliziosa ricetta di questo dolce tipico romagnolo.

C'è David Riondino alla Notte del Liceo Classico

Venerdì si celebra in tutta Italia la Notte dei Licei Classici e al Torricelli-Ballardini di Faenza non si perde l'occasione di far festa con spettacoli, letture, danze e David Riondino.

Dalla boxe alle grandi scrittrici: tanti incontri da non perdere

Un fine settimana denso di incontri interessanti ci coinvolge con un pieno di emozioni. Venerdì arriva alla Biblioteca Classense di Ravenna la scrittrice vincitrice del Premio Bancarella 2019 Alessia Gazzola con il nuovo romanzo Questione di Costanza. Sabato sempre alla Classense spazio a un'altra importante autrice, la regina del fantasy italiano Licia Troisi che lancia la nuova serie I casi impossibili di Zoe e Lu, si presenta l'antologia Faenza sopra le righe al Nove100 Caffè di Faenza, Nicola Valentini conduce il primo ascolto guidato della stagione sinfonica alla Classense, parte dal movimento dell'acqua il Teatro degli Elementi di Galla&Teo alla sala polivalente San Severo di Ponte Nuovo, Carlo D'Amicis racconta Il ferroviere e il golden gol alla Classense e al Moog di Ravenna si parla di boxe con Meo Gordini e Fabrizio Varesco. Domenica ripartono le letture dantesche alla Basilica di San Francesco.

Concerti senza limiti, dal country al jazz con Comaneci, Gazebo Penguins e tanti altri

Non manca la musica per tenerci compagnia nel weekend. Venerdì al Mama's Club di Ravenna si ascoltano i racconti di lotta e sfruttamento con il concerto Vincenzina e le altre, si viaggia tra tango e jazz insieme al Massimo Tagliata Trio all'Osteria Passatelli del Mariani e Les mariés de la Tour Eiffel si ascoltano alla Sala Martini del Mar. Sabato i sorprendenti Worldservice Project portano il loro mix di generi al Clan Destino di Faenza, si naviga tra buskers e Fellini con i Nadimobil a Bottega Matteotti di Bagnacavallo, i Gazebo Penguins festeggiano i loro 15 anni di musica al Bronson di Madonna dell'albero, al Mama's Club di Ravenna si balla il tipico folk americano con la Wickers Country Band e al Bbk di Punta Marina si fa festa con il live di Gloria Turrini. Domenica al Cisim di Lido Adriano è in programma una serata di musica e arte con Edda e Comaneci.

Basta, io vado a giocare!

Per chi vuole combattere lo stress settimanale con un pieno di divertimento, sabato è in programma SpinOff, un pomeriggio ricco di giochi da tavola alla sala del quartiere Malva Nord di Cervia. E per tutti i giovani che hanno voglia di imparare l'antica arte degli scacchisti sabato parte al Csi di Ravenna il corso di scacchi junior.

Una visita alla collezione... di giochi

Domenica pomeriggio c'è l'opportunità di scoprire tante curiosità sulla collezione di giochi da tavolo presente all'interno della Biblioteca Classense di Ravenna.

Vi mostro le mostre

Per tutti i mostri sono in arrivo numerose novità sulle mostre, fra chi arriva e chi se ne va. Tra le nuove esposizioni troviamo: Pupazzi e burattini raccontano: 40 anni del Teatro del Drago alla Classense di Ravenna, Le tre porte di Giona Dapporto a Bottega Matteotti di Bagnacavallo, il nuovo allestimento della mostra Vicino Oriente ed Egitto al Mic di Faenza e la mostra dedicata alla figura di Takashi Paolo Nagai all'Ospedale di Ravenna.

Stanno invece per salutarci: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, il Presepe di Sabbia a Marina di Ravenna, le opere di Selvatico a Cotignola, a Palazzo Rasponi di Ravenna i Libri mai mai visti, la mostra Metalli leggeri e laminati di Andrea Ghirardelli alle vetrine dell'ex negozio Bubani di Ravenna e alla Galleria Pallavicini di Ravenna La montagna sotto le dita di Luigi Dal Re.

Vanno avanti: al Mic di Faenza la mostra di opere in ceramica di Pablo Picasso, Salvare l'ora a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, Nella sovranità del silenzio a Sant'Agata sul Santerno, alla Biblioteca Classense di Ravenna la collezione di giochi da tavolo Oche, civette e dadi e l'intervento artistico di Nicola Samorì per il ciclo Ascoltare Bellezza.

E allora cinema!

Per chi non ha proprio nulla da fare ci sono anche i film del cinema!