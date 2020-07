Weekend fatato con gli astri della danza, le visite notturne, le favole e l'autoraduno

Show spettacolari, artisti meravigliosi, paesaggi incantevoli e tante sorprese. Questo è ciò che si prospetta al pubblico ravennate in questo weekend: gli astri di musica e danza si combianano agli show comici, alle escursioni, ai mercatini, alle visite e a tante altre novità. Nomi come Vinicio Capossela, Paolo Cevoli ed Elena Bucci si accompagnano agli spettacoli intensi di Ravenna Festival, Casola è una Favola, all'anteprima del Mei e di Spiagge Soul. Insomma un fine settimana di emozioni in cui tuffarsi a occhi chiusi.

Sul palco con Vinicio e i Superdownhome

Ci attende un altro weekend di grande musica a Ravenna e in provincia. Venerdì il profetico Vinicio Capossela porta il suo Pandemonium alla Rocca Brancaleone di Ravenna, invece al Finisterre di Marina di Ravenna si apre la nuova stagione di Spiagge Soul con il blues dei Superdownhome, al Mic di Faenza Marco Albonetti e i Solisti della Filarmonica Italiana suonano il Romance del Diablo. Domenica tanti artisti si riuniscono al chiostro del convento San Francesco di Bagnacavallo per ricordare lo scomparso Franco Ranieri con il concerto Suono Franco. Infine si tiene domenica in modalità online la grande anteprima del Mei 2020 con una speciale dedica a Paolo Borsellino.

A teatro fra memorie, risate e astri della danza

Un bel fine settimana di spettacoli. Si comincia venerdì con il Paolo Cevoli show sul palcoscenico del Museo Classis-Ravenna, mentre Elena Bucci e Marco Sgrosso portano in scena a Russi All'antica italiana: storie di gente di teatro. Per i bimbi c'è da sbellicarsi con le tragicomiche storie di Pu-pazzi d'amore venerdì al Coya beach di Casal Borsetti. Tutti sono in fermento per ammirare gli astri: proprio così, gli astri della danza e della musica che danno vita all'incredibile show Duets and Solos sabato sera alla Rocca Brancaleone di Ravenna.

Motori accesi: parte il raduno Antica Faenza

Appuntamento nel fine settimana per gli appassionati di automobilismo: parte domenica il raduno Antica Faenza che porta veicoli moderni e storici ad attraversare il territorio di Faenza e Brisighella fra rombi, bellezze, musica e gastronomia.

Escursioni sui pedali e con la Goletta Verde

Il weekend però presta un occhio anche al verde e all'ambiente. Domenica passa simbolicamente da Ravenna la Goletta Verde di Legambiente e per l'occasione è in programma un'escursione fra le meraviglie di Punte Alberete. Sabato invece si salta in bici da Villanova di Bagnacavallo per una pedalata di campagna attraverso le terre del Lamone.

Musei, monumenti e itinerari fra mosaici e street art

Approfittate del weekend per una visita ai monumenti, le chiese, i musei e i siti archeologici del territorio ravennate dove ammirare o rivedere i tesori delle nostre città. Per chi vuol farsi accompagnare in un tour fra mosaici, giardini e monumenti di Ravenna sabato e domenica ci sono tour e visite in musica per esplorare il centro della città dei mosaici immersi in un'atmosfera unica.

Il mercatino

Passeggiando fra le bancarelle c'è sempre l'occasione di farsi sorprendere. Venerdì ecco un nuovo appuntamento con la Festa Mercato di Massa Lombarda che porta fra le vie della cittàoggetti artigianali, vintage, libri e chi più ne ha più ne metta.

A spasso tra le favole

Per tutti i sognatori, grandi e piccini, arriva un nuovo appuntamento con Casola è una favola che venerdì e sabato propone passeggiate, racconti e spettacoli.

Vi mostro le mostre

Mostruosi fan delle mostre, vediamo un po' cosa vi offre di mostruoso questo weekend. E' appena arrivata alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna la mostra Habito di Marti Rotels e poi c'è uno speciale appuntamento a Lavezzola dove sabato viene inaugurato il restauro dei quadri di Gino Pellegrini dedicati ai personaggi di Guareschi. Attenzione però che sta per salutarci Fraschi in opera, la mostra dedicata all'artista Francesco Schiavo all'ex negozio Bubani di Ravenna.

Potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo, alla Bottega d'Arte di Milano Marittima l'antologica dedicata a Werther Morigi, al Museo del Sale di Cervia Phi, quando un numero diventa arte di Diego Racconi e alle Pescherie della Rocca di Lugo Arte italiana nel mondo di Aldo Baldassari.

E allora cinema!

Gli appassionati del cinema possono trovar soddisfazione con la programmazione di Lugo che prosegue con le proiezioni dell'arena del Carmine, mentre a Bagnacavallo ci sono i film del Cineparco delle Cappuccine e si aggiungono i film dell'Arena in Massa.