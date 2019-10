Weekend corposo: birre romagnole, vini, passatelli, vintage e corse a cavallo

Birre romagnole, Spiriti divini, passatelli e altre bontà

Gusto e simpatia ci conquistano grazie a un weekend ricco di feste e sagre. Appuntamento da non mancare alla Darsena Pop Up di Ravenna dove da venerdì a domenica prende vita la Festa della birra artigianale romagnola. I sapori della tradizione vi aspettano fino a domenica alla Sagra del Passatello a Savio, ma anche alla Festa dei Frutti Dimenticati a Casola Valsenio che si svolge sabato e domenica. Ci sono tante cantine in piazza del Popolo a Faenza da venerdì a domenica con le degustazioni di Spirti Divini Gourmet. Il viaggio goloso continua sabato con Lugo in Tavola Festival che abbraccia tutto il centro con un itinerario gastronomico, mentre sabato e domenica a Chiesuola si celebra tra castagne e vin brulè la Festa della Madonna e la Fira dal Balus.

Dal vintage ai pony: un pieno di divertimento

Il divertimento continua con tanti appuntamenti sparsi nella provincia: dai mercatini alle passeggiate a cavallo, fino agli ultimi ritrovati della tecnologia. Spazio ai vinili, ai mercatini e alle cene funky con il Lugo Vintage Festival che si svolge nella zona del Pavaglione sabato e domenica. Domenica si va in sella a pony e cavalli grazie all'open day del Circolo Ippico di Ravenna. E poi prende il via la Stagione dei Piccoli con un pomeriggio tutto dedicato al gioco nel giardino del Teatro Rasi a Ravenna. Sabato e domenica si fa largo al mondo scientifico e tecnologico: all'Esp di Ravenna si tiene Meteorologo per un giorno, mentre alla Fiera di Faenza torna l'Expo Elettronica.

Il momento diventa solenne ed emozionante con le celebrazioni per i 75 anni della Liberazione di Cervia che si aprono domenica.

Dal country al rap: tutto il sound del weekend

Non manca la musica nel weekend. Venerdì al Mama's club di Ravenna c'è il rock sanguigno dei Gang, sabato invecce si balla con il party Anni Zero e The Manifesto al Bronson di Madonna dell'albero, si ascolta il nuovo disco di Max Penombra e Visioni di Cody al Cisim di Lido Adriano e si tiene una serata tutta country al Mama's Club con il concerto di Red Wine e Country Owls.

Autori, libri e solidarietà

Il fine settimana ci regala una moltitudine di incontri curiosi ed emozionanti. Venerdì al cinema Mariani di Ravenna si svolge una serata in ricordo di David Bowie e lo sbarco sulla luna, al Tetaro Rasi il drammaturgo Ivan Vyrypaev presenta il libro "Teatro", al ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo si approfondisce il tema delle nuove migrazioni con il volume Vite di Mezzo, Arrigo Sacchi è nella sua Fusignano per raccontare La coppa degli immortali, a San Pietro in Vincoli si introducono i nuovi corsi di disegno e pittura per adulti, ci si incontra per la lotta alla distrofia muscolare al Caregiver Day di Castiglione di Ravenna, alla biblioteca Trisi di Lugo c'è l'autrice di gialli e noir Letizia Triches e alla biblioteca Classense di Ravenna Filippo La Porta racconta il suo viaggio nella Commedia alla scoperta dell'etica dantesca.

Sabato di discute del delitto Cagnoni con Laura Gambi e Laura Orlandini al Nove100 Cafè di Faenza, Alla Munchenbach è ospite alla libreria Libridine di Ravenna, Roberto Balzani riflette sul patrimonio culturale fra diritto e amministrazione al Goldoni di Bagnacavallo e Matteo Baraldo porta i suoi racconti di viaggio alla biblioteca Dal Pane di Castel Bolognese.

Domenica Milo Manara arriva alla Biblioteca Oriani di Ravenna per la chiusura della mostra Dante Plus, Consuelo Puxeddu presenta "Lina, storia di una goccia di latte" al centro per le famiglie di Faenza e torna una Piega per lo Ior, la giornata in cui i parrucchieri si impegnano per la lotta contro il cancro, all'Open Space di Faenza.

Delitti al castello ed escursioni suggestive

Spazio alle attività che ci fanno conoscere e amare il nostro territorio. Brividi ed emozioni a Riolo Terme con il Delitto al Castello e le escursioni nel parco della Vena del Gesso in programma sabato e doemenica. Sabato poi si parte per un trekking attraverso il Parco del Carnè sulle tracce della Mongolia.

Il teatro contro la violenza

Fate largo anche al teatro con lo spettacolo impegnato contro la violenza di genere Donna come l'acqua di mare in scena al Teatro Binario di Cotignola questa domenica.

Vi mostro le mostre

Cari mostriciattoli, sono sempre tante le mostre da ammirare ma intanto arriva qualcosa di nuovo. Sabato e domenica si scoprono tante informazioni sui funghi alla Mostra Micologica esposta alla sala dell'ex Circoscrizione Seconda a Ravenna.

Se ne vanno a breve: la mostra Black Magic Women a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, le interpretazioni del Paradiso di Dante al Magazzino del Sale e nei negozi di Cervia e le fotografie di Mongolia in 40 alla Galleria d'arte di Brisighella.

Proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo,

al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, Submission di Arnold Mario Dall'O e Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di Ravenna, un viaggio fra mosaico antico e moderno in vari monumenti ravennati, Paradiso e Mai Più a Magazzeno Art Gallery di Ravenna, al Musa di Cervia spunta Lo Verde e il Bianco di Guarnieri e Arlotti, la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus alla Galleria Pallavicini di Ravenna e Folding in Motion di Simcha Even-Chen al Mic di Faenza.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Ma andate al cinema!