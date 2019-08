Weekend sfizioso: cibo di strada, sagre, il Passatore, Mirko Casadei e Paolo Belli

Di sagra in sagra

Cominciamo il weekend trascinati dall'invitante aroma sprigionato dalle succulente sagre e dagli altri appuntamenti sfiziosi che si sviluppano nel territorio ravennate. Fino a domenica il gusto attraversa viale Virgilio a Lido Adriano con il Festival di cibo di strada che offre specialità regionali e straniere. Continua fino a domenica a San Martino in Gattara la Sagra della Collina e del Cinghiale, mentre a Fruges tornano da venerdì a domenica le specialità agricole e le gare di trattori alla Festa de Pargher. Ci accompagna per questo e per il prossimo weekend la Festa dell'Unità a Borgo Sisa dove ci sono piatti romagnoli e spettacoli, e fino a sabato ci sono spettacoli e degustazioni alla Cantina Casadio sulle colline di Brisighella.

Lidi in concerto con Balamondo, Corey Harris e A song for Africa

E adesso facciamo spazio alla musica. Per tre giorni si fa festa con i concerti di Balamondo che da venerdì a domenica portano balli e allegria a Lido di Savio con Mirko Casadei, Paolo Belli e tanti altri. Al Peter Pan di Marina di Ravenna prendono il via tre giorni di ritmo con A song for Africa, che propone concerti e workshop sulla spiaggia.

E poi venerdì l'omaggio a Mina ed Elvis a opera degli Heart Break Hotels va in scena in piazza San Francesco a Ravenna. Sabato si ascolta il mix di punk, blues e seduzione di Shilpa Ray in piazza Corelli a Fusignano, al Mulino Scodellino di Castel Bolognese cantano Concetta Pepere e Alessandro Goldoni, al Marlin Beach di Punta Marina arriva il blues internazionale di Corey Harris, Simona Colonna porta Folli e Folletti al Centro visite Cubo Magico Bevanella di Savio e gli Zuena danno spettacolo al bagno Caesar di Lido Adriano.

Domenica si fa Terapia di gruppo sulla spiaggia con Funk Shui Project & Davide Shorty all'HanaBi di Marina di Ravenna e si corre sui binari di ritmo e anima con Brown Style al bagno Kuta di Punta Marina.

Al sipario: I giovani del maestro Muti e lo spettacolo del Passatore

Spettacoli emozionanti, storici e divertenti riempiono di sorprese il weekend ravennate. Venerdì i giovani direttori dell'Italian Opera Academy portano in scena Le Nozze di Figaro al Teatro Alighieri di Ravenna sotto lo sguardo attento del maestro Riccardo Muti. Intanto venerdì continuano gli spettacoli del Bagnacavallo Festival in piazzetta del Carmine con lo spettacolo di marionette Cose da lupi, mentre le avventure di Arlecchino e Sganapino si svolgono al Coya Beach di Casal Borsetti. Domenica spazio alla storia e alla leggenda: in piazza San Francesco a Ravenna viene rappresentato lo spettacolo sulla vita di Stefano Pelloni, il Passatore.

Campioni dello sport: GGG e le sfide a cavallo

Sport da seguire e da vivere. Venerdì al Fantini Club di Cervia si svolge una grande giornata di sport e solidarietà in compagnia di tre grandi campioni: sono GGG, Gregorio Paltrinieri, Gimbo Tamberi e Gigi Datome. Da venerdì a domenica spazio a cavalli e ai giganti dell'equitazione con le sfide del Circuito Talent Show Jumping che prende vita al Centro ippico le Siepi di Cervia.

Anita Garibaldi, Notte Rossa, danze irish e la serata country... romagnola

Ci sono ancora tante manifestazioni da raccontare. Venerdì una serata country-romagnola con gustosi spuntini e cavalcate prende vita al Bosca Ranch di Classe, domenica invece si festeggia il Giorno dei Compleanni a Passogatto tra aperitivi e danze irish. Domenica si ricorda Anita Garibaldi nel 170esimo anniversario della trafila garibaldina alla fattoria Guiccioli di Mandriole. Sabato poi torna l'appuntamento con la Notte rossa al Bagno Mare Blu di Punta Marina Terme.

Visite fra mosaici e fiori di Loto

Colori, luci e meraviglia, questo è ciò che si incontra perdendosi fra le bellezze del nostro territorio. Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe. Sempre venerdì si può ammirare la fioritura del loto al Parco di Lugo.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, le mostre da vedere non mancano mai, anche durante le ferie d'agosto. Rimane per tutto il weekend a Casa Vignuzzi di Ravenna prima di spostarsi alla prossima tappa la mostra itinerante Luna 2019 e presto se ne vanno anche le opere di Aride Savigni dalle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna.

Restano al loro posto: la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, Il piacere per la vita in omaggio allo scultore Piero Strada a Casa Guerrini di Sant'Alberto, ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra Visionari e Apocalittici di ordinaria follia, Giò l'iperbolico, le opere dello scomparso Giovanni Montecavalli a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, le opere degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza e al Museo del Sale di Cervia giunge la mostra fotografica Manualità.

E allora cinema!

Consiglio dell'ultima ora: perchè non controllare cosa fanno al cinema?